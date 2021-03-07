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陸外長王毅：反對霸權 堅決頂回對內政的無理干涉

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
大陸國務委員兼外交部長王毅。圖／央視新聞截圖
大陸國務委員兼外交部長王毅。圖／央視新聞截圖

大陸國務委員兼外交部王毅今日表示，去年中國大陸的外交最堅定的是捍衛大陸國家利益，反對霸權、霸道與霸凌，堅決頂回對中國內政的無理干涉。

一年一度的大陸兩會（人大、政協）的外交部專場記者會今日下午舉行。王毅回顧去年一年的外交工作時做上述表示。王毅強調，「一年來，最堅定的是捍衛國家利益。我們堅決反對世界上的霸權霸道霸淩，堅決頂回對中國內政的無理干涉。中國的主權不容侵犯，中華民族的尊嚴不容詆毀，中國人民的正當權利必須維護。」

王毅也表示，最關注的是把握全球治理的方向。面對單邊主義肆虐，中國大陸旗幟鮮明予以抵制，以實際行動踐行多邊主義，維護國際關係準則。針對保護主義抬頭，大陸身體力行擴大開放，發揮中國超大型市場優勢，為各國提供更多發展機遇。

王毅在回顧去年的外交時，提到「元首外交」、「捍衛國家利益」、「抗疫外交」、關注海外同胞安危，以及把握全球治理方向。

在展望今年外交工作時，王毅強調，將著眼後疫情時代，積極開展國際抗疫合作，建設人類衛生健康共同體。推進高品質共建「一帶一路」，助力世界經濟早日復甦，共同應對氣候變化等全球挑戰。

王毅 外交部

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