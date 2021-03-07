港媒：韓正接見港區人大 指完善選舉制度好比保衛戰

港媒披露，大陸國務院副總理韓正、政協副主席兼港澳辦主任夏寶龍、港澳辦副主任張曉明、中聯辦主任駱惠寧等今早接見港區人大。

據星島網報導，韓正在會上表示，為了維護大陸國家主權安全發展利益、為了「一國兩制」可以行穩致遠、為了在止暴制亂後重建法治社會，保障香港長期繁榮穩定，必須堅持及貫徹落實「愛國者治港」的大原則，完善香港特區的選舉制度。而在1984年6月鄧小平已清楚說明了「愛國者治港」的資格標準。

他並形容，這是一場維護大陸國家主權安全發展利益及香港特區管治權、民生、經濟的保衛戰。北京堅定不移繼續全面準確貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，也在第19次四中全會再次確認下來。

韓正又說，「愛國者治港」不是一個口號，需要法例予以保障。完善特區選舉制度的決定（草案）經兩地的法律專家及代表們充分的參與，符合憲法、香港基本法、符合香港實際情況，有助體現社會整體利益，依法讓香港同胞可廣泛、均衡參與政治。

韓正並表示，北京會全力全方位支持特區政府及香港市民，不論在防疫抗疫、金融、創新科技、服務業、航運業等，支持特首林鄭月娥領導的特區政府，並會有充分溝通，一起做好長遠規劃解決貧富懸殊問題、住屋問題，要阻止反中亂港危害市民福祉的人拖慢各項的措施，阻住重演2003年、2014年佔中、2016年旺角暴亂，以及2019年衝擊立法會、中聯辦、特派專員公署丶搞「三罷」、打砸搶類似的事件再重創香港。