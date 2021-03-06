習近平：要解決疫苗等領域「卡脖子」問題
中共總書記習近平今日表示，要集中力量開展關鍵核心技術攻關，加快解決一批藥品、醫療器械、醫用設備、疫苗等領域「卡脖子」問題。
據大陸官媒央視報導，習近平今日下午看望了參加大陸全國政協十三屆四次會議的醫藥衛生界、教育界委員，並參加聯組會，聽取意見和建議。
習近平指出，這次抗擊新冠肺炎疫情的實踐再次證明，預防是最經濟最有效的健康策略。要總結經驗、吸取教訓，在做好常態化疫情防控的同時，立足更精準更有效地防，推動預防關口前移，改革完善疾病預防控制體系，完善公共衛生重大風險評估、研判、決策機制，創新醫防協同機制。
他強調，要健全聯防聯控機制和重大疫情救治機制，增強早期監測預警能力、快速檢測能力、應急處置能力、綜合救治能力，深入開展愛國衛生運動，從源頭上預防和控制重大疾病。
在教育方面，習近平指出，要全面貫徹中共黨的教育方針，堅持社會主義辦學方向，培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言