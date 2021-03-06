習近平：要解決疫苗等領域「卡脖子」問題

中共總書記習近平今日表示，要集中力量開展關鍵核心技術攻關，加快解決一批藥品、醫療器械、醫用設備、疫苗等領域「卡脖子」問題。

據大陸官媒央視報導，習近平今日下午看望了參加大陸全國政協十三屆四次會議的醫藥衛生界、教育界委員，並參加聯組會，聽取意見和建議。

習近平指出，這次抗擊新冠肺炎疫情的實踐再次證明，預防是最經濟最有效的健康策略。要總結經驗、吸取教訓，在做好常態化疫情防控的同時，立足更精準更有效地防，推動預防關口前移，改革完善疾病預防控制體系，完善公共衛生重大風險評估、研判、決策機制，創新醫防協同機制。

他強調，要健全聯防聯控機制和重大疫情救治機制，增強早期監測預警能力、快速檢測能力、應急處置能力、綜合救治能力，深入開展愛國衛生運動，從源頭上預防和控制重大疾病。

在教育方面，習近平指出，要全面貫徹中共黨的教育方針，堅持社會主義辦學方向，培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。