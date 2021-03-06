韓正見港澳政協委員 強調香港需掌握在愛國者手中

北京將修改香港選制，大陸國務院副總理韓正今日表示，要始終堅持「愛國者治港」，香港管治權必須掌握在堅定的愛國者手中。

大陸官媒央視新聞報導，主管港澳事務的韓正今日在北京接見港澳政協委員。他在會中說，要始終堅持全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，使香港特別行政區選舉制度符合香港實際情況，體現社會整體利益，依法保障香港同胞廣泛的、均衡的政治參與。

韓正說，要始終堅持「愛國者治港」，香港管治權必須掌握在堅定的愛國者手中；要始終堅持依法治港，在大陸「憲法」與香港「基本法」框架內，完善香港特別行政區選舉制度，維護大陸「憲法」與香港「基本法」確立的香港特別行政區憲制秩序。

據港媒香港電台報導，韓正是在今日上午9點在北京政協禮堂，接見出席大陸全國政協會議的港澳政協委員，見面時間約2小時。

今日大陸官媒央視新聞報導，中央軍委副主席許其亮參加小組審議時說，大陸全國人大依照大陸「憲法」和香港「基本法」，修改完善香港特別行政區選舉制度意義重大，軍隊堅決擁護這一重大決策，堅決維護國家主權、安全和發展利益。