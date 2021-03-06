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港律政司司長：致力配合修改法例 盡早完善港選舉制度

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
香港律政司司長鄭若驊表示，會致力配合相關政策，以盡早完善香港選舉制度。（圖／取自新浪網）
香港律政司司長鄭若驊表示，會致力配合相關政策，以盡早完善香港選舉制度。（圖／取自新浪網）

大陸十三屆全國人大四次會議5日開幕，全國人大常委會副委員長王晨做「全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）」的相關說明。香港律政司司長鄭若驊表示，會致力配合相關政策，完成有關香港選舉修改法例的工作，以盡早完善香港選舉制度。

香港「星島日報」報導，鄭若驊在社交平台上表示，「愛國者治港」的準則早已包含在「一國兩制」的方針內，完善香港選舉制度是落實的關鍵，她批評過去幾年有人透過不同管道宣揚不用守法意識，甚至「反中亂港」的思維，還有人公然鼓吹「港獨」。

鄭若驊指出，「激進分離勢力透過各類選舉進入特區治理架構，顯示香港現行的選舉制度存有漏洞，重申（大陸）中央對這次完善香港選舉制度的主導權，是依據『憲法』、『基本法』、『香港國安法』和相關法律文書，作法切合中國憲制秩序，也適用於香港，符合『一國』亦尊重『兩制』。」

而香港特首林鄭月娥5日也發表聲明指出，她和香港政府完全尊重大陸中央對完善香港選舉制度的主導權，港府會全面配合，透過本地立法切實執行完善措施，堅持實踐「愛國者治港」原則。

香港選舉 全國人大 國安法

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