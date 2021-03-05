新冠疫情初爆發...張展揭露武漢狀況遭捕 在獄中絕食抗議

張展拍攝的躺臥在武漢的醫院過道上的病人的影片，讓人們在新冠疫情爆發的最初幾個月裡，難得地從中國嚴密封鎖的疫區看見一些真實情況。這段影片卻成為這位公民記者和前律師被判刑入獄的證據之一。目前，她在獄中絕食抗議，身體已經嚴重虛弱。

在另一段影片中，一名保安命令她停止拍攝，並試圖搶走她的手機。張展平靜地對他說，「監督政府是我的權利」。

她的律師說，張展成為疫情爆發初期在嚴密封鎖訊息的中國尋求真相幾個標志性人物之一。

但是，這位37歲的女士因為公開分享她冒險拍攝的疫情真相，付出了高昂的代價。

2020年5月，張展被上海警方以「尋釁滋事罪」刑拘。12月28日，上海市浦東新區人民法院以該罪名判處張展有期徒刑四年。眾所周知，她真正的罪行是公布了中國政府不希望被人知道的疫情真相。

中共的輿論宣傳頌揚了黨在處理疫情危機中的堅強領導，卻掩蓋了早期應對疫情中的恐懼、混亂和民眾的怨聲載道。

2020年2月，讀了一位武漢市民在網上發布的訊息後，張展決定從上海前往武漢，去尋找疫情背後的真相。在報導中國的網站China Change發表的一個影片中，張展說那位發文的武漢市民覺得自己被棄等死，她讀了深受觸動。當時，武漢這座繁華的交通樞紐城市已經被嚴密封鎖。

在武漢，張展發布了她在街頭拍攝的影片，並對病毒檢測的途徑和醫院的收治能力等問題提出質疑。她還試圖為在新冠疫情中痛失親人的家屬爭取賠償。

「她去武漢是因為同情疫區的人們，並希望幫助他們。」她的一位不願透露姓名的律師說。

這位律師說，「（最初掩蓋疫情）背後的因素沒有解決，製造悲劇的制度還在運行，這樣的悲劇會不會一再發生？」

疫情爆發初期，還有另外幾名公民記者也前往武漢，他們隨後也被拘押。張展是第一個受審判的報道疫情的公民記者。

長時間的絕食抗議

在獄中，張展的健康狀況每況愈下。據律師說，她被捕之後一直在絕食抗爭。警方用鼻飼管強行喂食，因此她的四肢長期被捆綁。聖誕節前，她已經變得非常瘦弱，熟悉她的人幾乎無法辨認。

「她通過絕食抗議對她的非法對待」，她的律師之一張科科說，「她認為，絕食是讓他們（司法者）知道自己做錯了的一種方式。」

2020年12月底出庭的時候，張展坐在輪椅上，身體虛弱，但不肯妥協。她在審判期間很少說話，拒絕回答法官要求她確認身份的問題。

雖然她在海外已經成為抗爭極權的英雄，但在中國國內，人們的反應各不相同。在她受審的當天，大約有十幾名支持者和外交官聚集在法庭外表達聲援。

她的另一名律師任全牛對法新社說：「她的所作所為完全是無私的，為了社會公益事業，不顧個人安危。」

但在中國互聯網上，有人指責她「居心不良」，質問她是誰在幕後指使。

無論這些人怎樣批評，也無論她的健康狀況如何不斷惡化，張展拒絕上訴。

「她認為整個體制都是荒謬的」，張科科說，「張展不會妥協......(她說)她從來沒有如此堅定過。」;

張平/張筠青（法新社）

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