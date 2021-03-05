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北京修改香港選制 陸委會、國台辦互批
針對北京修改香港選制，陸委會今日表示，以「愛國者治港」達成「愛黨者治港」的目的。大陸國台辦今則回批，民進黨政府慣於惡意操弄香港事務，亂港謀「獨」，用心險惡，不會得逞。
大陸國台辦今以發言人朱鳳蓮名義表示，完善香港選舉制度，是全面準確貫徹「一國兩制」方針，全面落實愛國者治港原則提供健全的制度保障。民進黨政府慣於惡意操弄香港事務，亂港謀「獨」，用心險惡，不會得逞。
陸委會指出，中共一方面宣稱「港人治港」，一方面又將其概念限縮為「愛國者治港」，並藉改變選制、政治檢控黨同伐異，以達其「愛黨者治港」之真實目的。
陸委會表示，這些政治話術、宣傳語言，無法掩蓋打壓民主自由的所作所為，也讓台灣民眾更加提高警覺，不會輕易落入中共對台哄騙圈套。
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