十四五規劃綱要草案 堅持一中原則和九二共識

新華社披露，5日提請十三屆全國人大四次會議審查的「中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要（草案）」提出，堅持一個中國原則和九二共識，以兩岸同胞福祉為依歸，推動兩岸關係和平發展、融合發展，高度警惕和堅決遏制台獨分裂活動。

在兩岸關係部分，規劃綱要指出，推進兩岸關係和平發展和祖國統一。深化兩岸融合發展。完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，持續推出實施惠台利民政策措施，讓台灣同胞分享發展機遇，參與大陸經濟社會發展進程。

規劃綱要指出，支持台商台企參與一帶一路建設和國家區域協調發展戰略。推進兩岸金融合作，支持符合條件的台資企業在大陸上市。推進海峽兩岸產業合作區、平潭綜合試驗區、昆山深化兩岸產業合作試驗區等兩岸合作平台建設。支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，加快兩岸融合發展示範區建設。

此外，規劃綱要還提出加強兩岸產業合作，打造兩岸共同市場，壯大中華民族經濟。加強兩岸人文交流。積極促進兩岸交流合作和人員往來，加深相互理解，增進互信認同。推動兩岸文化教育、醫療衛生等領域交流合作，促進社會保障和公共資源分享，支持兩岸鄰近或條件相當地區基本公共服務均等化、普惠化、便捷化，促進兩岸同胞共同傳承和創新發展中華優秀傳統文化。

在加強兩岸基層和青少年交流方面，鼓勵台灣青年來大陸追夢、築夢、圓夢。團結廣大台灣同胞共同反對台獨分裂活動，維護和推動兩岸關係和平發展，致力中華民族偉大復興。