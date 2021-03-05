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北京修改香港選制 林鄭：立法工作刻不容緩

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
香港特首林鄭月娥。圖／央視
香港特首林鄭月娥。圖／央視

香港特首林鄭月娥今日表態，完全尊重北京對這次完善選舉制度的主導權，認同全國人大副委員長王晨對修改選制草案中的五大基本原則。林鄭月娥並說，未來一年有多場選舉，立法工作刻不容緩，港府將協助全國人大修訂「基本法」一和二。

據央視新聞報導，林鄭月娥表示，他在今年1月27日述職時，大陸國家主席習近平即提到，要確保「一國兩制」實踐行穩致遠，必須始終堅持「愛國者治港」。這是事關國家主權、安全、發展利益，事關香港長期繁榮穩定的根本原則。

林鄭月娥說，近年香港發生不利於「一國兩制」貫徹實施的情況，出現鼓吹「港獨」、組織抗拒中央管治、勾結外部勢力製造社會動亂的分子。若不及時遏止，「反中亂港勢力將通過選舉進入特區政治體制，損害香港的繁榮穩定，令「一國兩制」岌岌可危。

林鄭月娥說，「愛國者治港」是成功貫徹落實「一國兩制」的必然和必要條件，不容含糊。治港人士，除了行政長官和行政機關的官員外，亦包括立法機關的議員、司法機關的法官、地區非政權性組織的區議會議員，以及公務員。

他稱，認同王晨在修改香港選制的草案說明中闡述的五大基本準則，即全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針；堅定維護國家主權、安全、發展利益；堅持依法治港；符合香港實際情況和提高香港特別行政區治理效能。港府會全面配合，通過本地立法切實執行完善措施，堅持實踐「愛國者治港」原則。

林鄭強調，鑒於未來12個月有多場選舉，立法工作刻不容緩，港府定必全力以赴，反映香港社會各界意見，協助全國人民代表大會常務委員會修訂基本法附件一行政長官的產生辦法，和附件二立法會的產生辦法和表決程式，並按稍後經通過的附件條文制定修改本地的相關選舉法例，交立法會審議。

香港特首 一國兩制

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