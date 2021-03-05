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北京主導香港選舉制度 林鄭月娥：完全尊重全面配合

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
香港特區政府行政長官林鄭月娥。美聯社資料照片
香港特區政府行政長官林鄭月娥。美聯社資料照片

香港特區政府行政長官林鄭月娥5日發表聲明稱，她和特區政府完全尊重中央對完善特區選舉制度的主導權，特區政府會全面配合，通過本地立法切實執行完善措施，堅持實踐「愛國者治港」原則。

綜合港媒報導，林鄭月娥表示，鑑於未來12個月有多場選舉，立法工作刻不容緩，特區政府會全力以赴，反映社會各界意見，協助人大常委會修訂基本法附件一和附件二，並按稍後經通過的附件條文，修改本地相關選舉法例，交立法會審議。

林鄭月娥說，過去兩年香港面對前所未有挑戰，中央一直從國家層面為香港解決問題，展現對一國兩制方針的堅持及對香港市民的關顧，無論是制定香港國安法，讓香港由亂入治，或者完善選舉制度，確保「愛國者治港」，祖國永遠是香港堅強後盾。

她還強調，「愛國者治港」絕不是一個新生的事物，也符合香港的憲制要求，並指要求治港人士是愛國者乃理所當然，「愛國者治港」是成功貫徹落實「一國兩制」的必然和必要條件，不容含糊。

香港 林鄭月娥

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