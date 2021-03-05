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大陸兩會／李克強：遏制外部干預港澳 堅持獨立自主外交

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）中國國務院總理李克強在周五召開的中國人大會議上指出中國會「堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務」，強調在外交上堅持「獨立自主的和平外交政策」，與此同時，中國在國防上還會「大力支持國防和軍隊建設」。

在港澳議題上，李克強同往年提及要貫撤「一國兩制」與「港人治港」的原則，只不過他今年特別強調會堅決阻止「外國勢力干預」港澳事務; 台灣議題方面，他亦同往年堅持運用「一個中國原則」和「九二共識」推進兩岸和平發展與統一，但今年他還強調會「完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策」。

李克強在報告中首要強調在過去不平凡一年中國的抗疫成果，該政府以「最大限度保護了人民生命安全和身體健康」，並在經濟上取得令人民「滿意」的成績單。李克強今年提出經濟增速目標為6%。

他說今年會確實增進民生福祉，包括推進疫苗的研制和免費接種丶保障農民工的工資能夠即時足額支付丶優化和落實減稅政策等。

他還特別講述了中國的外交工作，指出中國要「堅持獨立自主的和平外交政策，積極發展全球伙伴關系，推動構建新型國際關系和人類命運共同體。」他表示，中國會持續深化國際與地區合作，積極參與重大傳染病防控的國際合作，共同應對全球性挑戰。

在國防與軍事建設方面，李克強贊揚人民軍隊對疫情防控的貢獻，然今年因適逢中國建軍100年，他們也將「統籌應對各方向各領域安全風險」以「提高」捍衛國家主權丶安全和發展利益的戰略能力，並優化國防科技工業的布局。

此外，在民族區域自治制度丶宗教和海外僑胞工作方面，李克強除了強調會全面貫徹黨的民族政策之外，也會積極引導宗教與社會主義社會的相互適應，同時說會維護海外僑胞的和歸僑僑眷的合法權益。

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本文章由德國之聲授權提供】

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