大陸兩會／北京修改香港選制 人大：將修基本法附件一和二

大陸十三屆全國人大第四次會議今舉行，外界關注北京修改香港選制的議程。全國人大副委員長王晨表示，將修改「基本法」附件一和二，不會修改「基本法」正文，由北京以決定加立法的方式推行。

王晨今就修改香港選制的草案做說明。據港媒香港電台報導，王晨表示，完善香港特區選舉制度的總體思路是，以對選委會重新構建及增加賦權為核心，調整和優化選委會的規模、組成和產生辦法，繼續由選委會選出行政長官，並賦予選委會選舉產生較大比例的立法會議員，以及直接參與提名全部立法會議員候選人的新職能。

王晨說，為保持制度連續性，將會只修改基本法附件一和二，不會修改基本法正文，由北京以決定加立法的方式推行。

王晨表示，在大陸全國人大做出決定後，會授權人大常委會按照有關決定，同有關方面及早啟動相關修例程序，在經修訂的附件一及附件二依法公布實行的同時，原有的附件一及附件二會廢止。

王晨指出，要通過選委會擴大香港社會均衡有序的政治參與和更廣泛的代表性，也要建立全流程資格審查機制，形成一套符合香港實際情況，有香港特色的新民主選舉制度。