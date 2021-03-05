大陸兩會／人大常委會副委員長：反中亂港勢力妄圖奪取香港管治權

大陸國務院總理李克強5日上午發表政府工作報告後，由大陸全國人大常委會副委員長王晨進行關於完善香港特別行政區選舉制度的決定草案的說明。

綜合港媒報導，王晨提出要完善香港的選舉制度，其中包括特首產生辦法，和立法會產生辦法，將會修改《基本法》附件一及二。他強調，要確保由「愛國者治港」。

王晨在發言時提及，自前年的修例風波以來，香港的反中亂港勢力、本土主張分裂勢力，公然鼓吹「港獨」主張，利用立法會、區議會平台及公職人員身分去反中亂港，阻撓特區政府施政，策劃透過非法預選，企圖取得立法會主導權，進而奪取香港管治權。

他稱，香港社會的亂象，表明現行選舉機制存在明顯的漏洞和缺陷，為反中亂港勢力奪取香港特區管治權的契機，因此需要採取必要措施完善香港選舉制度，消除制度機制的隱患和風險，確保以愛國者為主體的港人治港。

王晨指，要調整優化選舉委員會，建立有香港特色的民主選舉制度，重新構建選舉特首的選舉委員會，同時要修改行政長官及立法會的產生辦法，要修改《基本法》附件一及附件二，但不涉及修改《基本法》正文。