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陸政府工作報告 涉港澳稱貫徹「一國兩制」

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
大陸十三屆全國人大第四次會議今日舉行。圖／央視新聞截圖
大陸十三屆全國人大第四次會議今日舉行。圖／央視新聞截圖

大陸十三屆全國人大第四次會議今日舉行，由大陸國務院總理李克強做政府工作報告。在有關涉港澳方面，政府報告指出，要全面貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，沒有愛國者治港的描述。

在涉港澳方面，政府報告指，我們要繼續全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，完善特別行政區同憲法和基本法實施相關的制度和機制，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務，支持港澳發展經濟、改善民生，保持香港、澳門長期穩定繁榮。

昨日大陸全國人大今年議程出爐，列入香港方面的議程，即審議「全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）」的議案。

大陸國務院港澳辦主任夏寶龍日前多次談話為「愛國者治港」原則定調。昨日全國人大發言人張業遂說，香港選舉制度須要與時俱進作出完善，為全面貫徹一國兩制方針，全面落實「愛國者治港」原則，提供健全的制度保障。

張業遂表示，大陸全國人民代表大會作為大陸最高國家權力機關，行使憲法和基本法賦予的職權，從限制層面對香港特區選舉制度作出決定，既是大陸全國人大的權力，也是責任。

香港選舉 全國人大 一國兩制

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