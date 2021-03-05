聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸政府工作報告 涉港澳稱貫徹「一國兩制」
大陸十三屆全國人大第四次會議今日舉行，由大陸國務院總理李克強做政府工作報告。在有關涉港澳方面，政府報告指出，要全面貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，沒有愛國者治港的描述。
在涉港澳方面，政府報告指，我們要繼續全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，完善特別行政區同憲法和基本法實施相關的制度和機制，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務，支持港澳發展經濟、改善民生，保持香港、澳門長期穩定繁榮。
昨日大陸全國人大今年議程出爐，列入香港方面的議程，即審議「全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）」的議案。
大陸國務院港澳辦主任夏寶龍日前多次談話為「愛國者治港」原則定調。昨日全國人大發言人張業遂說，香港選舉制度須要與時俱進作出完善，為全面貫徹一國兩制方針，全面落實「愛國者治港」原則，提供健全的制度保障。
張業遂表示，大陸全國人民代表大會作為大陸最高國家權力機關，行使憲法和基本法賦予的職權，從限制層面對香港特區選舉制度作出決定，既是大陸全國人大的權力，也是責任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言