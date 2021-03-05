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大陸兩會／陸今年經濟增長目標定於6%以上 低於市場預期

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
李克強。圖／取自中國政府網
李克強。圖／取自中國政府網

大陸十三屆全國人大四次會議5日開幕，總理李克強在政府工作報告中指出，經濟增速是綜合指標，將預期目標設定於6%以上，是考慮經濟運行恢復情況，有利引導各方面集中精力推進改革創新，推動高品質發展。

對於大陸今年經濟成長目標，市場估計在8%至8.5%之間。

李克強表示，今年發展主要預期目標是：國內生產總值增長6%以上，城鎮新增就業1,100萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右；居民消費價格漲幅約3%左右，進出口量穩質升，國際收支基本平衡；居民收入穩步增長，生態環境品質進一步改善，單位國內生產總值能耗降低3%左右，主要汙染物排放量繼續下降，糧食產量保持在1.3兆斤以上。

李克強指出，經濟增速是綜合性指標，今年預期目標設定為6%以上，考慮了經濟運行恢復情況，有利於引導各方面集中精力推進改革創新、推動高品質發展.經濟增速、就業、物價等預期目標，體現了保持經濟運行在合理區間的要求，與今後目標平穩銜接，有利於實現可持續健康發展。

他表示，面對突如其來的新型肺炎疫情，世界經濟深度衰退等多重衝擊，在國家主席習近平為核心的黨中央堅強領導下，全國各族人民頑強拼搏，疫情防控取得重大的戰略成果，在全球主要經濟體中，唯一實現經濟正增長，脫貧攻堅戰取得全面勝利。他說，在艱辛的抗疫歷程中，會持續努力，不斷鞏固防控成果。

李克強 疫情

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