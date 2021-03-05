大陸兩會／陸今年經濟增長目標定於6%以上 低於市場預期

對大陸社會而言，「台灣半導體教父」張忠謀及其開創的台積電具有兩張面孔，一個是難以超越的企業神話，但同時也是一個美國挾以要脅中國大陸的產業工具。這兩種印象並存，成為大陸對張忠謀及其台積電既愛又恨複雜情緒的所有來源。但該是時候拆解這兩張面孔。

2021-03-05 09:31