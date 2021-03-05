人大聚焦落實「愛國者治港」 議案列選舉制度修改

(德國之聲中文網) 中國官媒新華社4日晚間公布13屆全國人大的會議議程，其中包含外界關注的修改香港選舉制度的議案。全國人大會議的發言人張業遂4日晚間表示，香港選制要與時俱進，為全面准確貫徹「一國兩制」丶落實「愛國者治港」，提供健全制度保障。

他說：「全國人民代表大會作為最高國家權力機關，行使憲法和基本法賦予的職權，從憲制層面對完善香港特別行政區選舉制度作出決定，既是全國人民代表大會的權力，也是全國人民代表大會的責任。」

多家港媒跟進報導，中國政府擬透過修改香港選舉制度來增加立法會的席次，由目前的70席擴大至90席，並取消俗稱「超級區議會」的區議會界別席次。《香港01》報導稱，中國政府預計增加的20個立法會席次，將可能由選委會的委員出任，而此舉也是恢復香港早期由選委會產生立法會議員的做法。

1998年，香港的首屆立法會選舉，選舉委員會選出10名立法會議員，到了2000年，由800人組成的選委會選出6名立法會議員。從2004年開始，選委會便不再選出立法會議員。

《香港01》還報導，中國港澳辦主任夏寶龍4日下午與香港的全國政協委員會面，表示中國中央政府擬增加特首選舉委員會的數目，由目前的1200人增加至1500人，並在選委會中增加一個包含港區政協委員在內的新界別，整個選委會的各界別會各有300人。

消息人士告訴《香港01》，預計百名的政協委員將自動成為選委會成員，以此來確保中央政府定義的「愛國者」佔選委會中的多數。此外，香港的《無線新聞》特首選委會中的117個區議員選委席次將被取消。

另一方面，香港《有線新聞》還報導，北京還計畫在香港增設一個候選人的資格審查委員會，往後參與選委會丶立法會及區議會，都必須先由委員會通過。香港《商業電台》還報導，由於選委會的選舉要到2021年12月才舉行，所以預計原訂今年9月舉行的香港立法會選舉將會再押後一年，等到新選出來的選委會成員來選出30個立法會議席。

香港《商業電台》在報導中稱，這次的改革預計將由人大直接通過決定，並授權人大常委會制定方案。

在這些細節出台前，港澳辦主任夏寶龍2月22日曾在一場研討會中，透過演說解釋如何落實「愛國者治港」與改革香港選舉制度。他當時強調，發展香港民主制度不能背離「愛國者治港」的原則。他認為目前最關鍵與最急迫的是要完善相關制度，而完善選舉制度必須在中央主導下進行。

楊威廉/鄒宗翰 (香港01、香港商業電台、香港有線新聞)

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