砸12億美元！中芯國際採購ASML製造DUV光刻機

中芯國際敲定和荷蘭ASML的12億美元光刻機訂單，ASML發布澄清說明，此採購協議是針對DUV(深紫外光)光刻機之採購，並非EUV光刻機。

ASML是全球最大的光刻機製造商，生產的光刻機是晶片製造所需的關鍵設備，時代週報報導，ASML掌握了全球接近90%的市場格局。

目前中芯國際佈局的晶片為先進和傳統製程兩類，都需要光刻機的支撐。ASML的EUV（極紫外光刻技術）將支撐中芯國際7奈米和5奈米晶片的生產，而DUV（深紫外光刻技術）則有望推進其傳統產線的擴產。

時代週報報導，創道投資諮詢總經理、天津積體電路行業協會顧問步日欣認為，這次12億美元的光刻機訂單，不涉及最高端的EUV光刻機，是因美國的壓力還沒有完全去除。但步日欣認為，這是美中貿易爭端局勢趨向緩和的一個標誌。