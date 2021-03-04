香港47名民主派人士 15人獲批准保釋

香港警方日前以「串謀顛覆國家政權罪」起訴47名香港民主派人士，西九龍裁判法院1日起一連4天開庭審理47人的保釋申請，4日晚間，47人中有15名被告被批准保釋申請，但所有人仍需繼續還押。

人民日報報導，香港法官在聽取所有陳詞後裁定，批准15名被告的保釋申請，香港律政司隨即相關裁決提出上訴，因此，這15人4日晚上也不能保釋外出，仍要收押等待48小時後的法院覆核結果。

據了解，被起訴的47人被港府指控去年組織、策畫或參與去年民主派「35+初選」行動，涉嫌違反港版國安法，相關人士於今年1月相繼被香港警務處國家安全處拘捕，並獲批保釋候審，之後接獲通知須提前於2月28日到警署報到。

被捕人士包括戴耀廷、黃之鋒，香港前立法會議員梁國雄、林卓廷、譚文豪、楊岳橋等。