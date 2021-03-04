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北京修改香港選制 張業遂：與時俱進、落實愛國者治港

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
全國人大發言人張業遂。圖／央視新聞截圖
全國人大發言人張業遂。圖／央視新聞截圖

大陸全國人大會前記者會今日登場，今年人大安排審議有關修改香港選制的議程。大陸全國人大發言人張業遂表示， 近年情況表明，香港選制需與時俱進，為全面準確貫徹落實「一國兩制」方針、全面落實「愛國者治港」原則提供健全的制度保障。

張業遂表示，香港的選舉制度是特別行政區政治體制重要組成部分。近年來情況表明，香港選舉制度需要與時俱進、做出完善，為全面準確貫徹落實「一國兩制」方針、全面落實「愛國者治港」原則提供健全的制度保障。

張業遂指出，大陸全國人民代表大會作為最高國家權力機關，行使憲法與基本法賦予的職權，從憲制層面對香港選制做出決定，是大陸全國人民代表大會的權利，也是責任。

至於關於這項議程的具體內容，張業遂要媒體關注後續會議情況。

稍早大陸十三屆全國人大四次會議議程將香港議題納入，今年除審議政府工作報告、十四五規劃與2035年遠景目標綱要草案外，還將審議「全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）」的議案。

香港選舉 全國人大 一國兩制

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