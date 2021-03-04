立陶宛擬在台灣設處 北京：別被台獨利用

波羅的海國家立陶宛正規劃在台灣設立代表處，並考慮離開中國大陸與中東歐17國的合作機制。大陸外交部今日表示，反對建交國與台灣互設官方機構或進行任何形式的官方交往，並要立陶宛別被台獨利用。

據陸媒澎湃新聞報導，大陸外交部發言人汪文斌指出，「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」。

汪文斌表示，陸方堅決反對包括立陶宛在內的建交國與台灣互設官方機構或進行任何形式的官方交往。陸方敦促立方堅持一個中國原則，恪守建交承諾，不要被「台獨」分裂勢力所利用，不要做有損雙邊政治互信的事。

汪文斌並指出，「中國—中東歐」國家合作機制是中國大陸與中東歐國家共同宣導成立的跨區域合作機制，符合各方共謀發展的願望，並非僅由中方一家主導。

汪文斌指，「中國—中東歐」國家合作機制成立9年來取得了豐碩成果，並對機制的未來發展充滿信心，願同有識之士一道，推動合作取得更多互利成果，同時對中國大陸與中東歐各國雙邊合作發展發揮重要促進和帶動作用。