大陸出手了！全國人大會議將增加修改香港選制的議程

大陸十三屆全國人大第四次會議將於5日於北京召開，晚間公布的今年人大會議程將香港議題納入，今年除審議政府工作報告、十四五規劃與2035年遠景目標綱要草案外，人大將審議「全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）」的議案。

大陸國務院港澳辦主任夏寶龍近日先後出席研討會及座談會，並為「愛國者治港」原則定調，聽取香港不同界別代表對本港選舉制度的意見。大陸全國人大會議將於本周五召開，外界關注人大會議會否處理香港選舉制度事宜。

此前，香港人大代表團召集人馬逢國表示，還不知道會議議程有否增減，但若增加討論選舉改革，他不會感到意外。

大陸全國人大代表葉國謙也說，「有機會臨時加入有關香港的議程，他估計取消選舉委員會中117席區議會席位的機會高」。