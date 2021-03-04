汪洋兩會涉台談話！陸委會強調：改善兩岸關係在尊重理解

大陸兩會今登場，大陸全國政協主席汪洋在此次工作報告中未提及「一國兩制」，強調要「加強同港澳同胞、台灣同胞團結聯誼，以及促進兩岸經濟文化交流合作」。陸委會4日回應，「我們兩岸政策明確而一貫，沒有接受一中原則和九二共識」，並強調改善當前兩岸關係在於相互尊重、善意理解，以及建設性對話。

汪洋4日下午在大陸全國政協第十三屆四次會議上做工作報告，他表示，堅定支持全面落實「愛國者治港」原則，加強同港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞團結聯誼，就促進兩岸經濟文化交流合作等開展調研協商。外界認為似乎比起去年稍微多了些善意。

對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正於4日例行記者會上回應，有注意到兩會相關言論，「我們的兩岸政策明確而一貫，我們會依照中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸事務，台灣的民意長期主張維持台海和平穩定的現狀，沒有接受並質疑北京所設定的一中原則的九二共識，我們認為改善當前兩岸關係的重點在於相互尊重、善意理解，以及以建設性的對話處理分歧。」

邱垂正說，「我們企盼兩岸能夠開展正常有序的交流，這個立場我們是一貫堅定，我們尊重也會繼續推動兩岸已經簽署並且完成立法程序各項協議的落實。」

至於提及「愛國者治港」原則，邱垂正表示，「中共片面改變一國兩制的核心要義，無法真正贏得民心，我們會持續關注情勢的發展，我們也要呼籲相關方面要懸崖勒馬，真的愛香港就不要一再傷害香港。」

對於此次大陸兩會，邱垂正強調，「有關涉台我們都會適時研判並妥善因應。」