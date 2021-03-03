德國專家解析大陸扶貧報告 證實北京在新疆實施強迫勞動

3月2日，德國的新疆問題專家鄭國恩（Adrian Zenz）發布一份報告，揭露了新疆跨地區勞動力轉移項目中強迫性勞動轉移的狀況，該報告是基於南開大學中國財富經濟研究院在2019年12月發布的《新疆和田地區維族勞動力轉移就業扶貧工作報告》（以下簡稱《南開報告》）所做的分析。

鄭國恩在報告中指出，中國政府對新疆維吾爾族進行勞動力轉移是為了「同化少數維族人員」與「減少維族在新疆地區的人口密度」。

《南開報告》當中指，勞務輸出是幫助維吾爾人脫貧最根本的途徑，「既減少了維族在新疆地區的人口密度，也是感化丶融化丶同化少數維族人員的重要方法。」

加拿大環球郵報引述一名中國研究員的說法表示，政府推動勞動力轉移項目至今已讓超過60萬名維吾爾族人和其他新疆少數族裔轉移到中國其他省份工作。

鄭國恩分析，根據《南開報告》提供的證據，他推估有將近160萬名維族的農村剩餘勞工面臨強迫勞動風險。他也在一則推文中寫道，這些發現替對中國實施制裁或對供應鏈進行撤資提供了充分理由，這些都是各國政府反對中國對維吾爾族人實施強迫勞動所考量的反制措施。

《南開報告》稱：「特別是新疆南疆地區作為國家級的少數民族貧困地區，和曾經發生過嚴重暴力事件的社會環境不安定地區，通過勞務輸出可以較快改變貧困人們的觀念丶環境，並較快實現生活水平提高，從而既有利於長久實現社會安定，又能夠比較快而穩定地實現脫貧攻堅任務。」

《南開報告》還指，主動促進南疆地區有組織的向東部沿海漢族集中居住地區進行大規模轉移就業，「對於新疆少數民族貧困人口和家庭都將產生積極影響，對其收入是一個重大增加丶對其思想觀念是一個重大提升，大大有利於促進各民族各地區的長期穩定，實現政治丶經濟與社會目標的統一。」

鄭國恩在他的報告中分析，新疆有兩種大規模丶政府支持的強迫勞動項目在運行：第一種是大家所熟知的新疆再教育營項目，以「去極端化」為目的，這些從營裡畢業的「畢業生」之後會被送到附近的工廠工作，這樣的勞動力移轉大約從2018年開始；第二種是農村剩餘勞動力轉移就業的項目，這個項目是以「扶貧」為目的，這些勞工接受強制培訓與工作安排，包括采集棉花等季節性的勞動，通常是針對沒有進入過集中營的維吾爾族人。他們也可能被送到其他的省份工作，新疆自2000年起就有這樣的案例。

《南開報告》稱，中國政府針對新疆的「短期的嚴厲措施是絕對必要也有效的」。該報告承認，前幾年南疆地區暴亂的維吾爾族人雖是少數，但這幾年將維吾爾族人「全部」甚至「大大超量」收進了「教育培訓中心」。《南開報告》也證實，中國政府將新疆維吾爾族人進行分門別類，政府堅決處理「有問題的」維吾爾族人，也針對「無問題的」維吾爾族人進行培訓。

國際犯罪法專家羅森伯格（Erin Farrell Rosenberg）基於鄭國恩的報告做的法律分析匯編指，有「可靠理由總結」新疆的勞動力轉移項目違反了兩項《羅馬規約》底下的危害人類罪（Crimes Against Humanity）。

李玟儀/楊威廉 (綜合報導)

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