聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸人大會議議程出爐 未列香港、台灣相關議題
大陸十三屆全國人大第四次會議將於5日於北京召開，據稍早大陸官媒央視報導，今年的議程除按慣例審議政府工作報告、審查十四五規劃與2035遠景目標綱要草案等外，尚未有關香港議題與台灣議題的議程。
此前，大陸港澳辦主任夏寶龍提出愛國者治港，令外界認為，北京將藉今年兩會改變香港的選制。不過稍早人大議程，其中沒有有關香港的議程。
由於大陸國台辦日前例行記者會上，大陸官媒提出有關「國家統一法」議題，也令外界關注是否今年會有相關議程，不過目前人大議程中，也沒有有關台灣的議題。
今年大陸全國人大會議的議程包含最受矚目的「審查國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要草案」等9項審議議程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言