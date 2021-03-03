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陸人大會議議程出爐 未列香港、台灣相關議題

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
北京人民大會堂。圖／取自百度
北京人民大會堂。圖／取自百度

大陸十三屆全國人大第四次會議將於5日於北京召開，據稍早大陸官媒央視報導，今年的議程除按慣例審議政府工作報告、審查十四五規劃與2035遠景目標綱要草案等外，尚未有關香港議題與台灣議題的議程。

此前，大陸港澳辦主任夏寶龍提出愛國者治港，令外界認為，北京將藉今年兩會改變香港的選制。不過稍早人大議程，其中沒有有關香港的議程。

由於大陸國台辦日前例行記者會上，大陸官媒提出有關「國家統一法」議題，也令外界關注是否今年會有相關議程，不過目前人大議程中，也沒有有關台灣的議題。

今年大陸全國人大會議的議程包含最受矚目的「審查國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要草案」等9項審議議程。

香港 北京 全國人大

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