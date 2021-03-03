港媒：香港「文化央企」定名紫荊文化集團

港媒此前披露，大陸將在香港組建「文化央企」，提升「軟實力」，中共海南省委常委、常務副省長毛超峰內定擔任董事長。星島網引述南方網消息，150名在粵全國人大代表今天早上搭機前往北京，今年廣東團新增兩名代表，包括紫荊文化集團有限公司董事長毛超峰，「因工作調動編入廣東團」。

報導稱，這意味著這家「文化央企」定名為「紫荊文化集團」。中國人大網亦更新資料，將毛超峰納入廣東團名單，原本他在海南團。

星島網此前報導，毛超峰有將近十年的副部（長）資歷，履歷豐富。消息透露，這家「文化央企」除了統轄聯合出版集團、《紫荊》雜誌社、銀都機構等香港中資機構，深圳等大灣區城市也將有項目注入，以「做大做強」。

現年55歲的毛超峰，河南柘城人，畢業於北京氣象學院，出身民航系統，長期在民航河南省管理局工作，官至局長。2001年步入政壇，歷任河南焦作市長、周口市委書記。2011年底升任河南省委常委、政法委書記，成為副部級官員，並當選十八屆中共中央候補委員。

2012年底，他擔任海南省委常委、政法委書記，後來改任常務副省長，參與海南自由貿易港建設。前中聯辦秘書長文宏武有望擔任「文化央企」總經理，與毛搭檔。