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日本對台灣鳳梨又愛又怕？ 貿易商曝不敢接大訂單原因

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台灣蔬果輸出業同業公會榮譽理事長吳清綠（中）反映鳳梨外銷日本的困境。記者吳淑玲／攝影
台灣蔬果輸出業同業公會榮譽理事長吳清綠（中）反映鳳梨外銷日本的困境。記者吳淑玲／攝影

農委會主委陳吉仲今天到台南楠西與外銷貿易商舉辦座談會，台灣蔬果輸出業同業公會榮譽理事長吳清綠表示，日本人愛台灣的鳳梨，但為什麼都到菲律賓去拿貨，就是台灣的訂單無法接續，今天有明天可能就沒貨，今年有明年不一定會有，就不想進口台灣鳳梨，貿易商也都不敢接日本大訂單，建議政府畫設外銷日本的供果園，貿易商只要負責拿訂單，政府和公會統一出口。

吳清綠表示，他肯定中國突然禁止台灣鳳梨進口後，農委會和政府果斷判斷分散外銷市場，但台灣開拓日本市場面臨的困境是跟香蕉一樣，貿易商沒有辦法持續有貨，即使訂了合約也沒有辦法如期的出貨，所以日本人對台灣的鳳梨是又愛又怕。

他建議由政府都畫設日本專區300公頃或500公頃都好，日本人都會到菲律賓去圍地種鳳梨，但日本人最愛台灣的鳳梨，主要就是在於訂單無法接續，如果確定日本訂單，除非台灣因為受到颱風豪雨成災的影響，或是沒有符合外銷的資格，不然就是只要有訂單就會如實如量的出貨，這樣貿易商才敢接訂單。

吳清綠説，台灣鳳梨一年的外銷量才4、5萬公噸，日本一年進口鳳梨有15萬7千公噸，主要都是菲律賓進口，外銷日本的市場一定要走，台灣鳳梨只要佔日本能進口鳳梨2、3成，市場就沒有問題。

台灣蔬果輸出業同業公會榮譽理事長吳清綠（左）反映鳳梨外銷日本的困境。記者吳淑玲／攝影
台灣蔬果輸出業同業公會榮譽理事長吳清綠（左）反映鳳梨外銷日本的困境。記者吳淑玲／攝影

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