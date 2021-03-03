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港民接種大陸疫苗後亡 港專家：或因心血管病不治
香港一名63歲、患長期病患的民眾，在接種北京科興新冠疫苗後兩日昏迷不治。香港政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，死者有高血壓、高血脂、糖尿及吸煙等4個心血管疾病高危因素，又強調患慢性病人士應接種疫苗，疫苗不會導致炎症，反而感染新冠肺炎後對慢性病人士風險更大。
據星島網報導，許樹昌在一個電台節目表示，今次個案的詳細死因需要等待專家討論及解剖報告，包括有否發現血管閉塞等。另外，他引述挪威早前的案例，指有39多名長者接種新冠疫苗後死亡，但世衛亦認為與疫苗無關。
許樹昌又批評醫院延遲通知，指根據他收到的醫院資料，急症室醫生當時有寫下死者曾接種新冠疫苗，但到病房後似乎有被看漏的情況。
一名63歲男子上月26日接種科興疫苗後，在28日出現急性呼吸困難，自行前往伊利沙伯醫院接受治理，同日證實死亡。伊院表示，醫生搶救時不知患者曾接種疫苗，當時未見出現過敏反應，初步診斷患上支氣管炎。香港衛生署表示，相關的專家委員會今日將召開會議，評估事件的因果關係。
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