快訊

口袋裡的家國？郵票定格的「華人認同」變遷史

玉山上午7時5分降三月雪 目前持續中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國人連兩周每天吞18公斤鳳梨？黃創夏：我真的說錯了！

聯合報 / 記者林政忠／即時報導
名嘴黃創夏在27日出席「鄭知道了」節目錄影時說「每位國人只要1天吃18公斤的鳳梨，連吃兩周就好，有很難嗎？」圖／翻攝自「鄭知道了」youtube
名嘴黃創夏在27日出席「鄭知道了」節目錄影時說「每位國人只要1天吃18公斤的鳳梨，連吃兩周就好，有很難嗎？」圖／翻攝自「鄭知道了」youtube

鳳梨議題延燒，媒體人黃創夏一句：「每位國人只要1天吃18公斤的鳳梨，連吃兩周就好，有很難嗎？」1天吃18公斤鳳梨難不難？引發網路論戰。

黃創夏今早在臉書貼文「真的，我是說錯了」指出，因為心有旁騖，錄影當中，有感而發，忘了自己都已經50多歲了，竟然還敢和學生時代時期般的邊心算還邊發言，一心多用之下造成口誤不察，被特定力量抓到話柄，讓他們嗨了好幾天，就當作是失言總要付出的代價，隨他們高興去吧‧‧‧

黃創夏說，2月27日中午錄影當時，「我還真的是說錯了，有錯當然要認！」因為當天他還只看到台灣一年的鳳梨總產量是「42萬公噸」，聽到某些特定力量把共產黨的「鳳梨突襲」當成「世界末日」般在鬼哭神號，覺得實在不必如此大驚小怪，因此才想到把一年42萬公噸換算成2300萬人的年均值是多少，覺得「一個人一年18公斤」的數字根本不是難題，「我真是錯了」。

他指出，因為下了節目他才知道，在那「一年42萬公噸總產量」的鳳梨當中，僅有約10%是要賣到大陸去，換言之，其實衝擊量的取用上，他真的錯了，應該是用「4萬公噸」去計算，除以2300萬人的話，衝擊量只有「一人才1.8公斤」，真的是只要在未來幾個月的鳳梨產季之內，每個人只要多吃一顆鳳梨，共產黨的「鳳梨之亂」毫無殺傷力。

黃創夏表示，事實也證明，真的才在短短幾天內，台灣的認購鳳梨潮之下，增購量已經超過「4萬公噸」了。

鳳梨 共產黨

延伸閱讀

中華電挺果農購30公噸鳳梨 台水買1萬2千顆

全民救鳳梨不到100小時 認購破4萬公噸可望超越銷陸量

大陸禁台灣鳳梨 嘉義縣府攜手縣農會成立平台三箭齊發

南市體育界加入鳳梨台灣隊 支持鳳梨產銷

相關新聞

港馬拉松審訊民主派 4被告送醫

香港四十七名民主派人士參加立法會初選而被控以「串謀顛覆國家政權罪」的案件，在馬拉松庭訊兩天後，僅處理約卅八名被告的保釋申...

國人連兩周每天吞18公斤鳳梨？黃創夏：我真的說錯了！

鳳梨議題延燒，媒體人黃創夏一句：「每位國人只要1天吃18公斤的鳳梨，連吃兩周就好，有很難嗎？」1天吃18公斤鳳梨難不難？...

民團：提供港人安全入台管道

台學聯、經濟民主連合等民間團體昨天舉行記者會，聲援香港中文大學學生會及四十七名參與民主派初選而遭「顛覆國家政權」罪名起訴...

傳中芯國際獲美國設備廠商的14奈米供應許可

市場消息傳出，中芯國際獲部分美國設備廠商的14奈米供應許可，10奈米及以下尚未拿到許可證，市場認為，中芯國際14奈米及以...

大陸「海警法」上路執法權擴大 釣魚台火藥味漸濃

中國大陸「海警法」推出後，中國大陸海警船連續多日駛入與日本存在主權爭議的釣魚台海域附近，東海形勢逐漸緊張。

中國人大代表提案：藝人一次吸毒 終身禁演

鑑於中國藝人不時傳出吸毒，至今未絕，有中國全國人大代表準備提案，建議以法律明文規定「一次吸毒，終身禁演」，防止涉毒藝人鑽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。