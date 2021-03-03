國人連兩周每天吞18公斤鳳梨？黃創夏：我真的說錯了！

鳳梨議題延燒，媒體人黃創夏一句：「每位國人只要1天吃18公斤的鳳梨，連吃兩周就好，有很難嗎？」1天吃18公斤鳳梨難不難？引發網路論戰。

黃創夏今早在臉書貼文「真的，我是說錯了」指出，因為心有旁騖，錄影當中，有感而發，忘了自己都已經50多歲了，竟然還敢和學生時代時期般的邊心算還邊發言，一心多用之下造成口誤不察，被特定力量抓到話柄，讓他們嗨了好幾天，就當作是失言總要付出的代價，隨他們高興去吧‧‧‧

黃創夏說，2月27日中午錄影當時，「我還真的是說錯了，有錯當然要認！」因為當天他還只看到台灣一年的鳳梨總產量是「42萬公噸」，聽到某些特定力量把共產黨的「鳳梨突襲」當成「世界末日」般在鬼哭神號，覺得實在不必如此大驚小怪，因此才想到把一年42萬公噸換算成2300萬人的年均值是多少，覺得「一個人一年18公斤」的數字根本不是難題，「我真是錯了」。

他指出，因為下了節目他才知道，在那「一年42萬公噸總產量」的鳳梨當中，僅有約10%是要賣到大陸去，換言之，其實衝擊量的取用上，他真的錯了，應該是用「4萬公噸」去計算，除以2300萬人的話，衝擊量只有「一人才1.8公斤」，真的是只要在未來幾個月的鳳梨產季之內，每個人只要多吃一顆鳳梨，共產黨的「鳳梨之亂」毫無殺傷力。

黃創夏表示，事實也證明，真的才在短短幾天內，台灣的認購鳳梨潮之下，增購量已經超過「4萬公噸」了。