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傳中芯國際獲美國設備廠商的14奈米供應許可

聯合報 / 記者李仲維／即時報導

市場消息傳出，中芯國際獲部分美國設備廠商的14奈米供應許可，10奈米及以下尚未拿到許可證，市場認為，中芯國際14奈米及以上的工藝擴產將超出之前規劃，遠期的代工市場空間進一步打開。

據陸媒報導，中芯國際已獲部分美國供應商的供貨許可，受利多消息影響，公司股價兩天上揚合計逾10%，2日收港幣27.8元，上漲3.7%。

報導引述業界知情人士指出，目前中芯的主要美國供應商中，已有一家獲得許可，另外兩家雖然還在等待審查結果，不過預期也能獲得同意。從去年年底到今年年初，業界便有傳言，中芯將取得成熟製程的許可。

這名人士預估，藉由這次的供貨許可，中芯應可獲得4萬至5萬片產能的原料及設備。

報導指出，這次中芯獲得的供貨許可，主要是14奈米及以上製程的相關產品，10奈米以下先進製程的供貨許可仍受美方限制。

興業證券研究所電子團隊認為，就中芯國際本身來說，隨著其他相關美國供應商陸續拿到許可證，在當前全球產能吃緊的行業背景下，中芯國際14奈米及以上工藝節點的擴產，將超出之前規劃，公司遠期的代工市場空間進一步打開。

興證電子分析，就產業鏈來說，這次中芯國際拿到許可證，意味大陸晶圓廠存儲廠未來的擴產可見度及確定性進一步提升，因此繼續看好晶圓廠存儲廠產業鏈設備材料的遠期發展機會。

中芯國際在去年12月被美國商務部列入貿易黑名單，原因是「中芯與大陸軍工集團重要實體間存在活動的證據」。根據規定，若美國企業要向被列入名單的中國企業供應適用於美國「出口管制條例」的產品或技術，須獲得商務部的出口許可。

也有市場觀點認為，中芯獲得美方的許可雖然可以視為逐步攻克「卡脖子」的困境，但先進製程的問題若未解決，中芯國際仍面臨停止10奈米以下製程發展的壓力。

據報導，去年12月被列入制裁實體清單後，中芯國際對外表示，經初步評估，此事對公司短期內營運及財務狀況無重大不利影響，但是對10奈米及以下先進製程研發及產能建設，有重大不利影響。

中芯 奈米

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