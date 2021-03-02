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繼美國熱潮後 港府積極考慮允許SPAC上市

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
香港當局正在研究是否允許SPAC上市。（圖／取自看看新聞）
香港當局正在研究是否允許SPAC上市。（圖／取自看看新聞）

根據香港政府的一份聲明指出，香港當局正在研究是否允許特殊目的收購公司（SPAC）上市，顯示原本主要在美國盛行的SPAC上市熱潮可能擴大為全球現象。香港財政司司長陳茂波2日說，港府正認真考慮允許SPAC上市。

路透報導，據了解，SPAC被稱為空白支票公司，這種空殼公司一旦成立後，就會透過首次公開發行（IPO）募得市場資金，然後再把這筆錢，拿去收購未來有潛力的未上市公司，也就是，能讓被收購的公司得以立刻上市交易。

目前為止，多數SPAC是在美國上市，根據Dealogic資料顯示，今年的1到2月SPAC上市已集資600億美元（約新台幣1.713兆），超過去年全年集資金額的70%。

根據1日傍晚發布的聲明，香港證券及期貨事務監察委員會及香港交易與結算所有限公司1日在香港金融界高層人士論壇發布簡報，說明有關SPAC掛牌的最新進展。同時，陳茂波擔任主席的金融領導委員會已要求上述兩個機構進一步探討合適的上市制度以加強香港作為國際金融中心的競爭力，同時保障投資大眾的權益。

據了解，包括香港首富李嘉誠的小兒子李澤楷在內的幾位香港大亨，已經成立或打算設立SPAC。

不過，路孚特數據顯示，即使沒有SPAC，去年香港仍是全球第二大最受歡迎的上市地點，交易價值312億美元，美國那斯達克市場為513億美元。

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