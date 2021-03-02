大陸「海警法」上路執法權擴大 釣魚台火藥味漸濃

中國大陸「海警法」推出後，中國大陸海警船連續多日駛入與日本存在主權爭議的釣魚台海域附近，東海形勢逐漸緊張。

據BBC 引述日本媒體報導，2月6日、7日，中國大陸海警船連續兩日駛入該區域；2月15日，兩艘中國大陸海警船在這一海域追趕日本漁船；2月16日與20日，有疑似配有武器的中國大陸海警船駛入該區域內。

根據大陸「海警法」，當中國大陸的權利在海上受到「外國組織和個人的不法侵害或者面臨不法侵害的緊迫危險時」，中國大陸海警機構有權使用武器。

日本首相菅義偉2月8日曾表示，完全無法接受中國大陸通過這一法律，稱這加劇了東海和南海海域的緊張局勢。

在近幾年中日關係不斷改善的背景下，兩國上月在釣魚台海域的摩擦似乎有些突然。自2018年以來，中日關係穩定逐漸緩和，大陸國家主席習近平的訪日行程也早已經過兩國高層確認。

雪梨大學亞太防務問題專家袁敬東指出，儘管在安倍政府末期中日關係逐漸穩定，但日本對這片爭議海域主權的立場也更為強硬，而中國從未在主權的主權問題上有過動搖，如今這項新法為中國大陸聲明自己的權利提供了法律基礎，最近的巡航活動是為向外界顯示其對這項法律的實踐與執行。

英國倫敦大學亞非學院（SOAS）中國研究院院長曾銳生則表示，這部法律是在一段時間的醞釀後推出的，但相較於針對日本政府，其推出的時機和近期中國大陸海警的高調行動或許更多是與拜登政府上任有關。

「問題的關鍵不是這部新法，而是習近平採取的方法，」他說。「習近平對中國的邊境問題立場強硬，而『海警法』只是為中國在海事爭端上的強硬態度提供一個法律掩護。選擇這個時機是為向拜登政府顯示，他們需要接受中國採取強硬立場的選擇，並重置川普時期的對華政策。」

日本同志社大學國際法教授阪元茂樹認為，這部新法明確顯示，中國大陸將會在原本根據「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）本無法行使管轄權的海域進行執法。

阪元茂樹還指出，如此下去，中國大陸在南海與越南和菲律賓的衝突「似乎是無法避免的」，且中國大陸還聲稱可以在東海與日本存在爭議的海域行使管轄權。

袁敬東表示，在規定上留有「灰色地帶」可以製造一種不確定感，因此可以成為一種威懾或恐嚇的手段，以阻止其他方在尚未有明確界定但主權有爭議的區域內進行活動。

與此同時，他還指出，這樣的模糊處理還可以使得中國大陸在日後採取具體行動時具有「合理的可否認性和靈活性」，而這些行動很難在法律內容上提前確定。