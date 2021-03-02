香港人大代表葉國謙料人大將臨時加入香港議程

大陸全國兩會將於本周舉行，香港特首林鄭月娥4日將經深圳前往北京，翌日列席大陸全國人大會議的開幕式。一批香港人大代表及政協委員2日早上出發，乘車前往深圳，3日轉飛北京。

據香港電台網，香港人大代表團召集人馬逢國表示，還不知道會議議程有否增減，但若增加討論選舉改革，他不會感到意外。大陸全國人大代表葉國謙也說，「有機會臨時加入有關香港的議程，他估計取消選舉委員會中117席區議會席位的機會高」。

大陸國務院港澳辦主任夏寶龍近日先後出席研討會及座談會，並為「愛國者治港」原則定調，聽取香港不同界別代表對本港選舉制度的意見。大陸全國人大會議將於本周五舉行，外界關注人大會議會否處理香港選舉制度事宜。

將出席會議的港區人大代表田北辰估計，兩會期間大陸全國人大有機會表態，例如作出決定，再由特區政府經本地修例，改變本港選舉制度及安排。他認為減少區議員在特首選委會的席位、將立法會選區劃細的建議，比起取消參選人資格，社會觀感較易接受，不致讓人感到過份篩選，對香港震盪較少。

田北辰認為，現時區議員在特首選委會中有117席，占全體1200名選委人數比重太多，應該大幅縮減。此外，將現有立法會直選五大選區，改劃成18個選區，每區1至2席，這樣可繼續實行比例代表制，不同聲音人士都有機會進入議會，但同時可排除少數激進勢力。至於5席「超級區議會」議席，他認為不符合功能組別的原意，以前北京接受是基於香港沒有發生混亂，但目前情況有變，北京要「轉正來做」，他估計有機會取消「超級區議會」議席。

另外，香港基本法委員會委員梁美芬認為，選舉制度一旦有變動，就會涉及香港各級選舉，避免選出主張港獨、自決及危害國家安全的人。

報導稱，香港特首林鄭月娥4日將經深圳前往北京，5日列席大陸第十三屆全國人民代表大會第四次會議開幕式，行政長官辦公室主任陳國基隨行。

林鄭月娥之後在星期日經深圳返回香港，離香港期間，由政務司司長張建宗署理行政長官職務。