快訊

鳳梨去年銷澳僅56公斤果乾？ 農委會回應了

南台灣地牛翻身 屏東最大震度4級

受不了了！日本要求大陸：不要對日本人進行「屁篩」　

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸新冠核酸檢測方式之一：「肛拭子檢測」，讓許多人聞之色變。（取自騰訊網）
大陸新冠核酸檢測方式之一：「肛拭子檢測」，讓許多人聞之色變。（取自騰訊網）

大陸嚴防新冠疫情自境外輸入，除對入境人員進行鼻咽拭子、口咽拭子、血清檢測外，早前又推出「肛拭子檢測」，被衛福部長陳時中稱為「屁篩」。路透報導，日本官房長官加藤勝信在1日記者會上表示，已透過日本大使館表達，希望中方不要對日本人實施肛拭子檢測。

加藤勝信說，「一些日本人向日本駐中國大使館報告說，他們接受了肛拭子檢測，這造成了很大的精神痛苦。」

加藤表示，目前還沒有得到中方改變檢測方法的答覆，為了能讓日本人免除肛拭子檢測「將繼續努力」。

對此，大陸外交部發言人汪文斌在1日例行記者會上被問及此事時僅簡單回應稱，中方根據疫情形勢變化，按照相關法律法規，科學動態調整相關防疫措施。但具體情況請日本媒體向大陸主管部門詢問。

華盛頓郵報日前曾報導，一些美國外交官也在大陸被迫接受肛拭子檢測。但大陸外交部澄清，中方從未要求過美國外交人員進行肛拭子檢測。

對於何以在現有檢測方式外還需要進行肛拭子檢測？《中國日報》報導，北京佑安醫院呼吸與感染疾病科副主任醫師李侗解釋，這是因為研究發現，部分感染者糞便或肛拭子核酸陽性的持續時間會比上呼吸道持續時間更長。

李侗表示，增加肛拭子核酸檢測能提高感染者檢出率，減少漏診，但目前肛拭子採集只對重點人群使用。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

5500億人民幣身價！大陸瓶裝水之王鍾睒睒 登上亞洲首富

涉協助日產前董事長戈恩潛逃 美引渡兩男至日本

陸銀保監會主席郭樹清：地方政府隱形債務增量已控制

鳳梨銷日是賣人情？陳吉仲：日本消費者喜歡台灣農產品

相關新聞

老年接種新冠疫苗有效 各國分析可背書

英國針對疫苗接種結果進行分析發現，老年人接種的風險比預期低很多，成效也高！繼蘇格蘭上週對疫苗評價正向的研究，英國衛生部長漢考克2日提到，無論是AZ或是輝瑞疫苗，年長者接種的風險都低於預期，推翻部分歐洲國家認為的「疫苗是年輕人專屬」的想法。研究指出，在施打一劑後，住院率明顯下降，而專家更強調接種第二劑，能讓免疫系統形成最完整的防護力。

受不了了！日本要求大陸：不要對日本人進行「屁篩」　

大陸嚴防新冠疫情自境外輸入，除對入境人員進行鼻咽拭子、口咽拭子、血清檢測外，早前又推出「肛拭子檢測」，被衛福部長陳時中稱...

北京推進疫苗接種 要求「應接盡接」

新冠肺炎疫情漸趨緩和，在北京，新冠疫苗接種工作已於1月正式展開。北京疾控中心3月1日發文表示，接種疫苗是預防疾病最有力的...

預防老年族群重症 英研究：輝瑞與AZ疫苗高度有效

官方數據今天顯示，美國輝瑞與阿斯特捷利康/牛津疫苗（俗稱AZ疫苗），在降低英國老年族群的感染與重症上具「高度有效性」，能...

新冠病毒為人造生化武器？民調稱64％俄國人深信於此

新冠疫情持續肆虐，各種疫苗陸續傳出捷報，不過近日一項最新調查指出，俄羅斯有近三分之二的民眾認為新冠肺炎是「人造的生化武器...

不妙！變種病毒案例大增 恐將爆發新疫情

全美新冠變種病毒病例，近期大幅增加；聯邦疾病防治中心(CDC)表示，變種病毒可能在4月成為普遍感染源，恐讓當局加速疫苗接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。