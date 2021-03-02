受不了了！日本要求大陸：不要對日本人進行「屁篩」　

大陸嚴防新冠疫情自境外輸入，除對入境人員進行鼻咽拭子、口咽拭子、血清檢測外，早前又推出「肛拭子檢測」，被衛福部長陳時中稱為「屁篩」。路透報導，日本官房長官加藤勝信在1日記者會上表示，已透過日本大使館表達，希望中方不要對日本人實施肛拭子檢測。

加藤勝信說，「一些日本人向日本駐中國大使館報告說，他們接受了肛拭子檢測，這造成了很大的精神痛苦。」

加藤表示，目前還沒有得到中方改變檢測方法的答覆，為了能讓日本人免除肛拭子檢測「將繼續努力」。

對此，大陸外交部發言人汪文斌在1日例行記者會上被問及此事時僅簡單回應稱，中方根據疫情形勢變化，按照相關法律法規，科學動態調整相關防疫措施。但具體情況請日本媒體向大陸主管部門詢問。

華盛頓郵報日前曾報導，一些美國外交官也在大陸被迫接受肛拭子檢測。但大陸外交部澄清，中方從未要求過美國外交人員進行肛拭子檢測。

對於何以在現有檢測方式外還需要進行肛拭子檢測？《中國日報》報導，北京佑安醫院呼吸與感染疾病科副主任醫師李侗解釋，這是因為研究發現，部分感染者糞便或肛拭子核酸陽性的持續時間會比上呼吸道持續時間更長。

李侗表示，增加肛拭子核酸檢測能提高感染者檢出率，減少漏診，但目前肛拭子採集只對重點人群使用。