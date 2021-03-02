陸學者：中美在南海短期內可能還有衝突

針對中美在南海的角力，北京大學國際關係學院教授賈慶國表示，在南海問題上，中美短期內可能還是會有摩擦和衝突，但中長期來看，中美也可能會找出管理這個問題的共識和辦法。

賈慶國接受中評社訪問指出，短期內，中美在南海問題上還會有摩擦和衝突，但中長期這種情況會有好轉。那時，中美之間會有更多的溝通，中國大陸和東南亞國家可能會簽訂南海行為準則（COC）。

他表示，從中長期角度看，解決領土爭議問題可能不會是中國需要優先考慮的問題，作為未來的超級大國，中國更需要考慮的是如何實現和平崛起。和傳統帝國不同，美國的崛起是和平的，它沒有和當時的霸權國家英國發生對抗和戰爭，這在很大程度上是因為美國的崛起是通過門戶開放實現的，它並沒有把解決領土和海洋權益問題作為崛起的先決條件。事實上，至今美國也沒有解決它和周邊國家存在一些領土和海洋權益爭議問題。

賈慶國說，幾年前，他和學生做過一項研究，探討美國二戰後是如何處理海洋權益和領土爭端的，發現美國採取了4種做法：一是國際仲裁；二是通過談判協商達成協議；三是放棄個別不重要的小島；四是擱置爭議。

他反問，為什麼美國不用強力來維護它認為是它的合法權益？因為美國並不認為強力解決領土和海洋權益爭端是維護美國國家利益的最好方式，美國是以門戶開放的方式擁有世界的，它要求世界上所有國家對它開放，這樣它就可以利用這些國家的人才、資源、市場、資金和技術來服務於自己的利益。

他認為，未來中國在解決領土海洋權益爭端的時候，可能也會考慮採用這個思路。事實上，改革開放以來，隨著中國在國際上國家實力和地位的影響增大，中國已經在越來越多的通過相互開放的方式來擁有這個世界了，無論是市場、資金、技術，還是其他國家的風景名勝。中國如果越來越多地朝這個方向去考慮自己的利益，南海問題自然就相對容易得到控制。

談到未來中美關係，賈慶國指出，川普執政期間的一些做法給中美關係造成了嚴重的傷害，也為現在改善中美關係製造了很大的障礙。接下來，中美雙方應該加強在民間層面上的溝通和二軌對話，認真地重新審視自己的利益，當務之急是找出雙方有重大共同利益且合作相對容易取得成果的問題上開始合作，通過成功的合作重建互信，通過重建互信拓展未來的合作空間。

他認為，到現在為止，從拜登團隊的說法和做法看，拜登談的中美戰略競爭更多地是良性競爭。和中國的關係在很大程度上服務於他們的國內政策。在高科技和經貿問題上，中美都不應該推動所謂高科技脫鈎，而是應致力於建構某種戰略性高科技相互依存的關係。中國未來最佳的選擇不是要不要在技術上搞獨立自主、自力更生的問題，應該致力於在科技研發領域或生產鏈的某一個或某幾個環節做到極致，讓別人沒法超越。

至於美國加強與盟國關係，他說，不要光關注美國和盟國會給中國施加更大壓力，也要認識到這也會對美國採取過激的對中政策構成一定程度的限制。在人權問題上，中方需要學會平衡客觀地把中國的故事講好，既不要迴避問題，也不能淡化成績，這樣世界才願意了解中國。

賈慶國還提到，無論是中美關係還是中歐關係，未來的走向在很大程度上取決於有關各方是否能夠超越意識形態障礙，更多聚焦合作的利益上。在意識形態問題上，中方需要強調與西方國家不同的地方，也需要承認共同的地方，萬萬不要把自己說成異類國家。