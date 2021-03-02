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英方稱香港國安法壓制政治異見 陸駐英使館駁斥

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
英國外交發展部負責人1日指出，香港起訴47名民主派人士證明香港國安法被用以壓制政治異見，香港國安法違反「中英聯合聲明」。圖為港民在法院外示威。圖／取自立場新聞
英國外交發展部負責人1日指出，香港起訴47名民主派人士證明香港國安法被用以壓制政治異見，香港國安法違反「中英聯合聲明」。圖為港民在法院外示威。圖／取自立場新聞

英國外交發展部負責人1日指出，香港起訴47名民主派人士證明香港國安法被用以壓制政治異見，香港國安法違反「中英聯合聲明」。大陸駐英國大使館發言人反駁，香港國安法「被用以壓制政治異見」純屬無稽之談，違反「中英聯合聲明」是偽命題，並強調「香港有關機構依法拘捕並起訴相關人員，是正當執法和司法行為，不容歪曲和詆毀。」

大陸駐英國大使館網站2日發布「中國駐英國使館發言人就英方涉港錯誤言論答記者問」，大陸駐英國大使館發言人表示，英方有關言論混淆是非、顛倒黑白，干涉中國內政和司法主權，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

大陸駐英國大使館發言人強調，首先，香港依法辦案不容歪曲和詆毀。中國是法治國家，香港是法治社會，任何人都不能凌駕於法律之上，相關人員去年組織、策畫、參與所謂「35+初選」行動及「攬炒香港」計畫，企圖癱瘓香港政府、讓香港陷入深淵，涉嫌違反香港國安法、顛覆大陸政權，香港有關機構依法拘捕並起訴相關人員，是正當執法和司法行為，不容歪曲和詆毀。

第二，所謂香港國安法「被用以壓制政治異見」純屬無稽之談。第三，所謂香港國安法違反「中英聯合聲明」完全是個偽命題。中國政府管治香港的依據是中國憲法和香港基本法，而非「中英聯合聲明」。第四，香港事務純屬中國內政，絕不容任何外國以任何方式干涉。

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