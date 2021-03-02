北京大學教授賈慶國：美或約束台獨 台海局勢可望降溫

身兼大陸全國政協委員的北京大學國際關係學院教授賈慶國表示，拜登政府應會約束台獨，同時要求大陸不要在台灣問題上採取激進做法，兩岸局勢就可能會有所降溫。

在中國大陸召開「全國兩會」（全國人大和政協會議）前夕，賈慶國接受香港中評社訪問，分析當前美中關係和台灣問題。

記者問：拜登時期，台灣問題對中美關係的負面影響將會上升還是下降，原因何在？拜登政府下的中美關係，是否會有利於改善兩岸關係？

賈慶國回應表示，他認為拜登時期台灣問題會在一定程度上降溫。川普政府後期，它曾想通過在台灣問題來製造一場中美對抗甚至危機來轉移國內民眾的視線，以增加自己競選的勝算。拜登政府很可能不會延續這種做法，而且很可能會回到川普上台以前美國歷屆政府堅持的對台政策上去。

他分析，如果是這樣，拜登政府在台灣問題上應該會做兩件事，一是約束台獨。拜登政府會重申它會堅持美國的一個中國政策，避免讓台獨分子利用美國推動台獨，增加美國捲入一場與中國戰爭的風險。二是它會給中國大陸政府施加更大的壓力，要求後者不要在台灣問題上採取激進做法，從而避免台灣被迫接受統一或台海戰爭的可能性。

賈慶國說，如果美國這樣做，台灣方面推動台獨做法可能就會有所收斂，大陸方面在台灣問題上也可能會更加謹慎，兩岸局勢就可能會有所降溫。當然，這其中還有一些因素很難預測。