香港民主派初選案提堂 多國代表籲北京撤告

(德國之聲中文網) 香港民主派47名人士因發起或參與去年的立法會初選，被香港警方以「串謀顛覆國家政權罪」起訴。1日上午開庭前，法庭外有數百名支持者到場聲援此案的47名被告。市民除了拉著「釋放所有政治犯」的橫幅外，到了下午現場群眾開始高喊「五大訴求，缺一不可」等「反送中」示威期間的口號，並用手比出「51手勢」。

法庭外的警方立即舉起紫色的警告旗，表示現場群眾喊的口號違反了《香港國安法》，並有分裂國家的意圖，要求現場群眾立即停止呼喊相關口號。接著警方舉起藍色警告旗，表示現場群眾已的行為涉嫌非法集結，並在15分鐘內封鎖了法庭周圍的場所，威脅若群眾不離開，警方將開始逮捕現場人士。

法庭約在1日下午4點重新開庭審理案件，控方直接向法庭申請將案件押後至5月31日，並反對讓全部被告保釋。辯方律師則是反對案件押後3個月的申請，並質疑控方濫用權力和程序。其中，代表前立法會議員譚文豪的資深律師梁家傑稱，該案受審的不是47名被告，而是香港的司法制度與法治精神，又說本案代表香港公平選舉制度「江河日下」的第一步。

到了1日晚間，法庭持續處理各個被告的保釋申請，到了晚間10點30分，控方詢問是否能隔日繼續開庭，但由於有部分被告2日有其他案件要處理，所以法庭只好繼續處理被告的保釋申請，並讓短時間內不會提出保釋陳詞的被告與律師離席用膳。直至1日晚間11點，47名被告中，只有9人完成保釋申請的陳辭。

過了午夜後，陸續有數名被告因身體不適，被救護車送往醫院治療。法官在2日清晨2點44分表示，因有被告身體不適送醫，所以決定將案件押後至2日上午11點30分繼續處理。除了送醫治療的被告由警方看管外，其餘的被告則是交由懲教處看管。

多國關注此案

民主派47人被香港警方以「串謀顛覆國家政權罪」起訴一案也得到國際社會高度關注。1日在法庭外，英國丶美國丶加拿大丶歐盟與其他國家的外交官都到場嘗試排隊入法庭旁聽。同日，美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 與白宮國安顧問沙利文 (Jake Sullivan) 紛紛在推特發文譴責中國政府的行為，並強調會與香港人民站在一起。

美國國務院發言人普萊斯 (Ned Price) 也在1日的記者會上重申，美國譴責中國政府依照《香港國安法》羈押特定港人，並呼籲北京立即釋放被關押的47名被告，且撤銷告訴。普萊斯說：「參與政治永遠不該是罪，這些人只是透過參與或協助他人參與選舉來行使自己的權利。」

他強調，北京此舉顯示國安法是被用來打壓異議人士，而非改善安全的證據。普萊斯說，華盛頓敦促北京停止削弱香港的自治與民主程序，並履行《中英聯合聲明》中的義務。同日，中國外交部在例行記者會上表示，中國政府堅定支持香港警方履職，敦促美方停止以任何方式，干涉香港事務。

英國外交大臣拉布 (Dominic Raab) 指出，中國當局起訴大批民主派人士之舉令人深感不安，他也重申《香港國安法》已違反了《中英聯合聲明》。加拿大外長加諾 (Marc Garneau) 同日表示，該國對香港起訴47名參與民主派初選的人士感到不安，並呼籲當局維護相關人士的權利與自由，履行中國在《中英聯合聲明》中做出的承諾與義務。

楊威廉/李玟儀 (綜合報導)

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