陸多所大學提升學測錄取門檻 外界憂兩岸交流受阻

中國大陸無預警拒絕的不只鳳梨，還包括台生？中國大陸2010年開放我國學生憑學測成績申請大學，多所陸校今年大幅提升台生錄取門檻，如蘇州大學由兩科前標、兩科均標，提升為四科前標；江南大學由三科均標提升為前標。外界擔憂，陸方已限制陸生來台，如今赴陸台生將驟減，兩岸教育交流受阻。專家則說，提升門檻是為收到程度符合者，以免跟不上。

升學網站「大學問」執行長魏佳卉表示，今年有部分中段大學（211大學）反將錄取門檻由均標提升為前標，主因是這些學校排名近似國內中字輩大學生，過往只設均標門檻，錄取生恐跟不上，也遭當地家長抗議「過度優惠境外生」。

教育部國際及兩岸教育司表示，陸方在招生時程和採計科目上持續跟進我國時程，比如呼應我國大學個人申請「五選四」制度，從採計五科總分改為四科。部分學校錄取門檻不降反升，恐因不熟悉我國招生規則，或有其他原因，有待後續觀察。

中國大陸另有20多所頂尖大學合稱「985大學」，魏佳卉表示，這些學校今年持續要求台生學測成績達頂標，通常只有滿級分能錄取，門檻未變動。當地學生要在1000萬名應屆畢業生中排前1％才擠得近這些大學。

教育部表示，持續惠台才是中國大陸近年策略，陸方招生措施「超過一般常態性的優惠」，目的是吸引台生赴陸，有攏絡和宣示性企圖。

陸方原本要求台生學測成績達前標，2019年下修為至少一科達均標，就能申請陸校；國台辦2019年發布新聞稿，強調台生踴躍來陸，為此擴大招生學校，至今近400所陸校都收我國高中生。

不過，去年的新冠肺炎疫情衝擊惠台成效。教育部表示，每年約1000到2000人赴陸讀大學，去年因疫情等因素下滑。一名台生家長則說，疫情期間陸校招生改遠距面試，考生不必負擔交通費，吸引不少台生報考，帶動一股陸校面試潮，只是最後真正「登陸」者不多。

今年3月起又是陸校招生季，魏佳卉分析，近日國內詢問陸校的人數增加，中國大陸疫情也趨緩，預估赴陸人數止跌回升。

教育部表示，教育部沒鼓勵國人赴陸，主因是陸方大學參差不齊，我國不採認部分學校學歷。當地就學環境涉及政治介入、言論和審查干涉，呼籲學生出發前做好調適，以保障和維護自身權益。