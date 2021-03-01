布林肯籲釋放港民主人士 北京：停止干涉香港事務

香港昨日以涉嫌「串謀顛覆國家政權罪」逮捕並起訴47名泛民主派人士，美國國務卿布林肯今天推文表達譴責並呼籲放人。大陸外交部今日表示，美方應尊重事實與法治，呼籲停止干涉香港事務。

據陸媒新京報報導，大陸外交部發言人汪文斌指出，「中國是法治國家，香港是法治社會，任何人都不能淩駕於法律之上」。

汪文斌表示，香港員警依法拘捕並起訴涉嫌違反港版國安法的顛覆國家政權罪的犯罪嫌疑人，是正當的執法行動。

汪文斌表示，北京堅定支持香港警方依法履職，維護國家安全和香港的安全和穩定，並敦促美方尊重事實，尊重法治，停止以任何方式干預香港事務，停止干涉中國內政。

港警今年初拘捕逾50名民主派異議人士，2月28日再以「串謀顛覆國家政權罪」起訴拘捕47名泛民主派人士，布林肯（Antony Blinken）今天呼籲立即釋放他們，並指「政治參與及言論自由不該是犯罪行為，美國與香港人民同在。」