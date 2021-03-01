美方籲釋放香港泛民人士　北京促美方停止干涉內政

美國國務卿布林肯譴責香港扣押並起訴泛民人士，呼籲立即釋放他們。大陸外交部發言人汪文斌一日表示，堅定支持香港警方依法履職，維護國家安全和香港的安全與穩定，敦促美方停止以任何方式干涉香港事務。

對於澳洲政府向香港居民批出難民庇護簽證的問題，汪文斌說，中方在涉港問題上的立場是一貫、明確的，「香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，任何外國無權干涉」，敦促澳方停止以任何方式干涉香港事務及中國內政，以免對中澳關係造成進一步損害。

47名發起及參與去年民主派初選人士，被香港政府控以「串謀顛覆國家政權罪」，在西九龍裁判法院開審。一批香港市民聚集在法院前，有人高呼「香港人加油」等口號，聲援案中47位被告。在場警方先後多次舉紫色及藍色旗幟，指現場民眾呼喊內容有分裂國家或顛覆國家政權等意圖，有可能構成港版國安法的罪行，並警告現場聚集的人，若仍然集結及逗留，香港警方將會以武力驅散。

美國國務卿布林肯譴責香港扣押並起訴泛民人士，公開呼籲立即釋放他們。