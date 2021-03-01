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夏寶龍稱將對香港公職人員嚴審 具香港特色選舉制度

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸國務院港澳辦主任夏寶龍表示，黎智英、戴耀廷、黃之鋒為「反中亂港分子當中的極端惡劣者」。（香港電台網）
大陸國務院港澳辦主任夏寶龍表示，黎智英、戴耀廷、黃之鋒為「反中亂港分子當中的極端惡劣者」。（香港電台網）

大陸國務院港澳辦主任夏寶龍上月22日發表講話，為「愛國者治港」原則定調，官方「紫荊」雜誌今日刊登完整致詞內容。夏寶龍談及完善香港選舉制度時指，必須根據香港實際情況作設計，形成符合香港實際、具有香港特色的民主選舉制度，絕不簡單照搬或套用外國的選舉制度。

夏寶龍指出，有人呼籲對參與本港管理的公職人員嚴格審查把關，他認為這是很值得重視的建議。

另外，夏寶龍一日繼續在深圳出席座談會，聽取香港各界有關「愛國者治港」及完善特區選舉制度的意見。有與會者認為，要設立委員會審查參選人的資格。

夏寶龍在紫荊雜誌的文章表示，「愛國者治港」不應停留在口號上，必須落實在制度上，提到特區政府取消部分不合格議員的資格後，許多人呼籲對參與香港管理的公職人員進行嚴格審查把關，堅決將「反中亂港」者拒之門外，形容建議「很值得重視」。

他又強調，要堅持從香港的區情出發，有序擴大民眾參與，體現均衡參與，突破某個界別、地區或團體利益的局限性，確保有關選舉制度，能有效維護香港社會的整體利益和根本利益，維護香港長期繁榮穩定，更好地保障最廣大香港居民的民主權利和根本福祉。

夏寶龍指出，要落實「愛國者治港」原則，最關鍵、最急迫的是要完善相關制度，特別是要抓緊完善有關選舉制度，確保香港管治權牢牢掌握在「愛國愛港者」手中。他提出五點原則，包括必須嚴格依照憲法和基本法辦事、尊重北京的主導權、符合香港實際情況、落實行政主導體制，以及有健全的制度保障。

他強調，不允許「一國兩制」破壞者染指香港政權，並點名黎智英、戴耀廷、黃之鋒為「反中亂港分子當中的極端惡劣者」，不僅是不能允許他們染指特區任何公權力，還要對他們的違法行徑依法給予嚴懲。

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