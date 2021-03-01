快訊

連續假期出海翻船落海1死1傷 海巡出動直升機搜救

桃機爆防疫破口！擄人犯期滿返台 竟自行搭車遊蕩北車

中國大陸對澳洲投資跌六成 陸外交部：值得澳洲反思

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌表示，去年大陸對澳洲直接投資斷崖式下降，其中原因值得澳方認真反思。（中新網）
大陸外交部發言人汪文斌表示，去年大陸對澳洲直接投資斷崖式下降，其中原因值得澳方認真反思。（中新網）

澳洲國立大學東亞經濟研究所研究顯示，去年中國大陸對澳洲直接投資下降61%至7.83億美元，創6年來新低，這既受疫情影響，也是澳洲加強對中方投資審查所致。

據香港信報財經網，大陸外交部發言人汪文斌一日在例行記者會表示，在中國大陸去年對外直接投資增長3.3%的背景下，對澳洲直接投資卻斷崖式下降，其中原因值得澳方認真反思。近年來澳方多次濫用「國家安全」理由否決中國大陸企業赴澳投資項目，動輒對兩國各領域正常的交流合作無端設限，嚴重影響中國大陸企業赴澳投資的信心。這種將經貿問題政治化的做法與澳方一貫標榜的市場規則和自由競爭原則相悖，對澳方自身利益和聲譽也造成損害。

汪文斌還稱，澳洲政府應採取措施，為包括中國大陸企業在內的外國投資者提供公平、開放和非歧視的投資環境，為中澳兩國各領域務實合作創造便利條件。

澳洲 汪文斌

延伸閱讀

陸鳳梨禁令今生效 業界：產業趁機升級才有機會

陸拒台灣鳳梨 黃偉哲建議銷澳洲：鳳梨換紅酒

陸暫停進口鳳梨 孫大千嘆：外交部求助 美日卻置之不理

中國暫停進口 吳釗燮籲各國力挺台灣自由鳳梨

相關新聞

美方籲釋放香港泛民人士　北京促美方停止干涉內政

美國國務卿布林肯譴責香港扣押並起訴泛民人士，呼籲立即釋放他們。大陸外交部發言人汪文斌一日表示，堅定支持香港警方依法履職，...

夏寶龍稱將對香港公職人員嚴審 具香港特色選舉制度

大陸國務院港澳辦主任夏寶龍上月22日發表講話，為「愛國者治港」原則定調，官方「紫荊」雜誌今日刊登完整致詞內容。夏寶龍談及...

737MAX復飛？大陸民航局：重大安全關切未解決

大陸國家民航局副局長董志毅1日表示，民航局對波音737MAX客機的重大安全關切尚未得到全部解決，目前技術審查仍未進入審定...

中國大陸對澳洲投資跌六成 陸外交部：值得澳洲反思

澳洲國立大學東亞經濟研究所研究顯示，去年中國大陸對澳洲直接投資下降61%至7.83億美元，創6年來新低，這既受疫情影響，...

港47名被捕人士今審訊 陸委會批：全世界及台灣都在看

香港47名民主派人士因參與去年泛民主派「35+初選」，遭港警以「串謀顛覆國家政權罪」起訴，1日早晨在西九龍裁判法院開庭審...

北京點名嚴懲黎智英等人 林榮基憂心他們被送中

香港警察起訴47名民主派人士之際，港媒又披露中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍日前點名嚴懲「反中亂港份子」黎智英等人。林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。