中國大陸對澳洲投資跌六成 陸外交部：值得澳洲反思

澳洲國立大學東亞經濟研究所研究顯示，去年中國大陸對澳洲直接投資下降61%至7.83億美元，創6年來新低，這既受疫情影響，也是澳洲加強對中方投資審查所致。

據香港信報財經網，大陸外交部發言人汪文斌一日在例行記者會表示，在中國大陸去年對外直接投資增長3.3%的背景下，對澳洲直接投資卻斷崖式下降，其中原因值得澳方認真反思。近年來澳方多次濫用「國家安全」理由否決中國大陸企業赴澳投資項目，動輒對兩國各領域正常的交流合作無端設限，嚴重影響中國大陸企業赴澳投資的信心。這種將經貿問題政治化的做法與澳方一貫標榜的市場規則和自由競爭原則相悖，對澳方自身利益和聲譽也造成損害。

汪文斌還稱，澳洲政府應採取措施，為包括中國大陸企業在內的外國投資者提供公平、開放和非歧視的投資環境，為中澳兩國各領域務實合作創造便利條件。