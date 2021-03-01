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港47名被捕人士今審訊 陸委會批：全世界及台灣都在看
香港47名民主派人士因參與去年泛民主派「35+初選」，遭港警以「串謀顛覆國家政權罪」起訴，1日早晨在西九龍裁判法院開庭審理。陸委會1日對此表示，「中共對香港民主人士的所作所為，包括莫須有的指控、後續是否「送中」處理等，全世界及台灣民眾都在看」，並呼籲中共停止傷害香港。
1日早上，多名被告由香港警方押解到法院，包括戴耀廷、林卓廷、余慧明、林景楠、何桂藍等，另外，已被還押的譚得志及胡志偉今早8時左右坐囚車前往西九龍裁判法院應訊。
對此，陸委會表示，中共對香港民主人士的所作所為，包括莫須有的指控、後續是否「送中」處理等，全世界及台灣的民眾都在看，一而再、再而三的打壓，非但無助於香港繁榮穩定，更將加速累積各界對中共的排斥與敵意。
陸委會指出，再次嚴正呼籲，中共停止傷害香港，將民主自由權利還給港人，才是讓香港長治久安的根本之道。
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