快訊

連續假期出海翻船落海1死1傷 海巡出動直升機搜救

桃機爆防疫破口！擄人犯期滿返台 竟自行搭車遊蕩北車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

港47名被捕人士今審訊 陸委會批：全世界及台灣都在看

聯合報 / 記者林汪靜／台北即時報導
香港47名民主派人士1日早晨在西九龍裁判法院審訊，陸委會1日嚴正呼籲中共停止傷害香港。圖／報系資料照片
香港47名民主派人士1日早晨在西九龍裁判法院審訊，陸委會1日嚴正呼籲中共停止傷害香港。圖／報系資料照片

香港47名民主派人士因參與去年泛民主派「35+初選」，遭港警以「串謀顛覆國家政權罪」起訴，1日早晨在西九龍裁判法院開庭審理。陸委會1日對此表示，「中共對香港民主人士的所作所為，包括莫須有的指控、後續是否「送中」處理等，全世界及台灣民眾都在看」，並呼籲中共停止傷害香港。

1日早上，多名被告由香港警方押解到法院，包括戴耀廷、林卓廷、余慧明、林景楠、何桂藍等，另外，已被還押的譚得志及胡志偉今早8時左右坐囚車前往西九龍裁判法院應訊。

對此，陸委會表示，中共對香港民主人士的所作所為，包括莫須有的指控、後續是否「送中」處理等，全世界及台灣的民眾都在看，一而再、再而三的打壓，非但無助於香港繁榮穩定，更將加速累積各界對中共的排斥與敵意。

陸委會指出，再次嚴正呼籲，中共停止傷害香港，將民主自由權利還給港人，才是讓香港長治久安的根本之道。

香港 中共 陸委會

延伸閱讀

港泛民47人出庭 反送中名人「王婆婆」現身續爭自由

布林肯呼籲釋放47名香港泛民人士 北京反擊

港47人遭控「串謀顛覆國家政權罪」 陸委會：萬分沉痛

香港泛民初選被捕者報到提前 涉顛覆國家政權料起訴

相關新聞

美方籲釋放香港泛民人士　北京促美方停止干涉內政

美國國務卿布林肯譴責香港扣押並起訴泛民人士，呼籲立即釋放他們。大陸外交部發言人汪文斌一日表示，堅定支持香港警方依法履職，...

夏寶龍稱將對香港公職人員嚴審 具香港特色選舉制度

大陸國務院港澳辦主任夏寶龍上月22日發表講話，為「愛國者治港」原則定調，官方「紫荊」雜誌今日刊登完整致詞內容。夏寶龍談及...

737MAX復飛？大陸民航局：重大安全關切未解決

大陸國家民航局副局長董志毅1日表示，民航局對波音737MAX客機的重大安全關切尚未得到全部解決，目前技術審查仍未進入審定...

中國大陸對澳洲投資跌六成 陸外交部：值得澳洲反思

澳洲國立大學東亞經濟研究所研究顯示，去年中國大陸對澳洲直接投資下降61%至7.83億美元，創6年來新低，這既受疫情影響，...

港47名被捕人士今審訊 陸委會批：全世界及台灣都在看

香港47名民主派人士因參與去年泛民主派「35+初選」，遭港警以「串謀顛覆國家政權罪」起訴，1日早晨在西九龍裁判法院開庭審...

北京點名嚴懲黎智英等人 林榮基憂心他們被送中

香港警察起訴47名民主派人士之際，港媒又披露中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍日前點名嚴懲「反中亂港份子」黎智英等人。林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。