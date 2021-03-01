港民主派47人遭起訴今審訊 大批支持者法院外聲援

香港47名民主派人士因參與去年泛民主派「35+初選」，遭香港警方以「串謀顛覆國家政權罪」起訴，1日在西九龍裁判法院開庭審理，數百民支持者1日早晨在法院外排隊輪候旁聽及聲援，到下午仍有大批支持者守候，港警也一度舉藍旗警告，要求民眾離開否則恐違反港版國安法。

香港電台網站報導，數百名香港民眾1日早上開始在法院外排隊輪候旁聽及聲援，到下午法院外仍有大批支持者守候，而下午約3點半繼續開庭審理時，支持者在法院外高喊「香港加油」，並做出「五大訴求，缺一不可」的手勢。

在場警員一度舉藍旗警告，之後也舉起紫旗，警方指出，現場民眾所喊的口號內容有「分裂國家、顛覆國家政權」的意圖，有可能構成違反「香港國安法」的罪行，損害社會安寧，呼籲民眾盡快離開，否則警方將以武力驅散。

香港警方之後在九龍通州街至東京街西交界一帶，拉起膠帶封鎖，並強調將採取拘捕行動。