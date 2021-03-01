英法海軍到南海 陸國防部：勿挑動南海局勢升溫

法國海軍近期派遣艦艇到南海，英國海軍也聲稱將準備進入南海，大陸國防部1日表示，中方維護南海和平穩定的決心意志堅定不移，堅決反對任何國家以「航行自由」為名，加大在南海軍事存在，希望有關國家不要無事生非，不要挑動南海局勢升溫。

據美國之音，今年開始，部分西方國家開始向南海派遣海軍艦船，法國國防部長帕利在2月初表示，法國本月向南海派出了一艘攻擊型核潛艇。

一名英國國防官員則在1月表示，英國「伊莉莎白女王」號航空母艦打擊群已準備好進入南海；另外，一艘加拿大軍艦在1月途經台灣海峽，加入正在附近海域進行演習的美日澳海上力量。

大陸外交部發言人汪文斌在2月9日的記者會上表示，南海的航行與飛越自由不存在任何問題，大陸一貫尊重各國依據國際法在南海享有的航行與飛越自由，但反對任何國家以航行自由為名，危害中方主權和安全，破壞地區和平安寧。