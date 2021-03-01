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談中美關係 陸國防部：合作是唯一正確選擇

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
大陸國防部新聞發言人吳謙。圖／中新社
大陸國防部新聞發言人吳謙。圖／中新社

美國總統拜登與中共總書記習近平此前首次通話，針對雙邊的國防部門會如何展開接觸？大陸國防部今日表示，中美當前正處於重要關口，兩軍關係是雙邊關係重要組成部分，保持兩軍關係健康穩定發展是大勢所趨。

大陸國防部今指出，習近平與拜登熱線，一致認為要增進相互瞭解，暢通溝通管道，推進交流合作，避免誤解誤判，不搞衝突對抗。雙方領導人的重要共識為兩國兩軍關係發展指明了方向，向世界釋放了積極信號。

大陸國防部表示，當前中美關係正處於重要關口，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確選擇。中美兩軍關係是兩國關係的重要組成部分，保持兩軍關係健康穩定發展是大勢所趨、民心所向，也是兩國防務部門的責任。

大陸國防部指，希望美方同中方一道，認真落實兩國元首重要共識，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，加強對話溝通，拓展務實合作，妥善管控分歧，推動中美兩軍關係行穩致遠。

國防部 習近平

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