泛民47人被控顛覆政權 港民法院拉布條「釋放政治犯」

香港泛民派47人因參與民主派初選，昨日遭正式起訴「串謀顛覆國家政權罪」，所有人被通宵扣留，今早在西九龍裁判法院審訊。民間人權陣線昨緊急呼籲市民今早到西九法院外聲援及聽審。10時許，排隊市民逾500人。歐盟及加拿大等多國代表亦有到場。有市民在排隊期間高喊口號，一時間「光復香港，時代革命」、「沒有暴徒，只有暴政」等久違了的口號響徹西九法院。

據立場新聞報導，今早多名被告由警察押解到法院，包括戴耀廷、林卓廷、余慧明、林景楠、何桂藍等，另外，已被還柙的譚得志及胡志偉今早8時許坐囚車前往西九龍裁判法院應訊。

9時許，人龍龍尾已到發祥街西，幾乎包圍西九法院一圈，不少人穿上黑色或深色外套，支持者又在多條「釋放政治犯」的標語布條上寫上支持字句及簽名。市民在排隊輪候公眾席籌號（號碼牌）期間，高叫「光復香港，時代革命」、「沒有暴徒，只有暴政」等口號，亦有人做出象徵抗爭的三指手勢。

根據控罪書，47人被指控罪名包括取得立法會大多數控制權，藉以對特區政府提出的任何財政預算或公共開支，不論當中內容或內容利弊如何，均不予區別拒絕通過。

市民林小姐指出，凌晨三時半由屯門坐車到法院，今次亦是她首次來到西九龍裁判法院旁聽。她指自己昨晚看到新聞後，心裡很不舒服，非常傷感，所以希望親身到場聲援，讓47名被告知道，他們並不孤單。

胡小姐今早7時多到法院排隊，她指自己整晚失眠，不明白為何民主派人士只希望改善香港的制度，希望香港變好，最後會被檢控，所以一定要到場表達支持，尤其被告當中，有區議員是她在運動中認識的朋友。

18歲大專生的阿軒與兩名友人本身都是「旁聽師」，每周堅持到法院聽審一至兩次，儘管他們今早已提早約8時趕到西九，但來到已見長長人龍，看到這麼多人特意來支持亦感到開心。

他形容，為47名參選人只是參與初選就無故被捕感到無奈，同時心情亦非常沉重。

另外，荷蘭、加拿大、歐盟、英國、美國、德國分別有代表到場排隊等候入法院旁聽。歐盟代表及英國領事均指，仍然相信香港司法是獨立、透明的，會持續跟進事件。