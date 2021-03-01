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陸港澳辦主任夏寶龍點名：嚴懲黎智英、戴耀廷、黃之鋒

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸港澳辦主任夏寶龍。圖／截自央視畫面
大陸港澳辦主任夏寶龍。圖／截自央視畫面

香港《紫荊》雜誌3月號發布大陸全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍在2月22日全國港澳研究會舉辦的「完善一國兩制制度體系，落實愛國者治港根本原則」專題研討會上的致詞文稿。夏寶龍文中點名：對於反中亂港分子當中的極端惡劣者，如黎智英、戴耀廷、黃之鋒，要給予嚴懲。

據星島網引述夏寶龍當天發言文稿，夏寶龍稱，「對於反中亂港分子當中的極端惡劣者，如黎智英、戴耀廷、黃之鋒，則不僅僅是不能允許他們染指香港特別行政區的任何公權力，還要對他們的違法行徑依法給予嚴懲」。

他並強調，在香港特別行政區政權架構中，身處重要崗位、掌握重要權力、肩負重要管治責任的人士，必須是堅定的愛國者。換句話說，在愛國標準上，對他們應該有更高的要求。道理很簡單，權力與責任是相匹配的。

香港 戴耀廷 反中

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