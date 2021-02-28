反擊范徐麗泰廢區議會議席 邵善波：不應overkill

港澳辦主任夏寶龍今日（28日）南下深圳，就完善香港特區選舉制度及落實「愛國者治港」，聽取香港建制派人士的意見。曾有「左王」之稱，前中央政策組首席顧問邵善波在會後表示，自己在會面期間提到，處理相關問題不應「overkill」，以免令香港「病人變死人」。

大陸全國人大前常委范徐麗泰表示，建議大陸全國人大取消香港區議會議員在特首選舉委員會的名額，由全國人大代表、全國政協委員代替。她又指出，立法會的五個超級區議會的席位亦應取消，立法會應至少劃分成10個選舉，不再沿用比例代表制。

據香港01，邵善波在會後指出，近年香港出現港獨、攬炒、與外國勢力合謀的行為，北京不會容忍，故下定決心處理。他強調，自己只是提出個人意見，指港人治港有很多層次、方面的問題需要處理，目前迫切處理即將舉行的多項選舉，但除此之外仍有其他問題需處理。

邵善波提到，指香港經過港版國安法及其他行動，反對勢力「退出就退出，出走就出走，入監就入監」，已不再形成巨大抗拒力量，加上立法會內泛民已幾近絕迹，政府可以順利推動政策，故北京無論在法律上、現實操作上都可處理。「特別在此情況下，處理要很小心，（修改香港選舉制度）不要overkill，使（香港）病人變死人。」

邵善波雖曾有「左王」之稱，但近年言論並非「逢左必撐」。2019年台籍政協委員「台灣女孩」凌友詩在政協全體會言發言，表示支持兩岸統一，引起社會熱議，當時邵善波公開批評凌的發言肉麻，與大會格格不入，實際上亦無助兩岸文化統一。