港47人遭控「串謀顛覆國家政權罪」 陸委會：萬分沉痛

香港警方以「串謀顛覆國家政權罪」起訴47名於今年一月被拘捕的香港人士，3月1日11時將在西九龍裁判法院審訊，據了解，這些人發起及參與泛民主派「35+初選」。陸委會28日對此表示高度關切，也對傷痕累累的香港民主及人權，感到萬分沉痛。

香港星島日報報導，香港55名反對派人士參與「35+初選」，被控涉嫌違反港版國安法，他們早前陸續接獲警方通知，須提前於28日下午2點到全港各區多個警署報到。其中，有47人以「串謀顛覆國家政權罪」被起訴，這些人被通宵扣留，包括民主黨林卓廷、尹兆堅、公民黨楊岳橋、社會民主連線梁國雄、岑子杰等。

對此，陸委會指出，香港民主派的立法會初選，早在過去即有前例，不論過去或現在，民主派人士的出發點，歸根究底都只是愛香港的初心。過去能做，但現在卻被解讀為顛覆政權，相信各界都難以接受。「我們鄭重呼籲中共，一味蠻橫打壓，只會引發更多的對抗與敵意，無助於香港的繁榮與穩定，只有將民主自由權利還給港人，才能讓香港長治久安。」

陸委會還提到，蔡總統曾表示，只有民主制度，才能出現自我節制、勇於反省的政府，現處於黑暗逆境的香港民主，也讓台灣更珍惜、堅定守護我們的民主自由。